Comenzó el juicio contra el intendente Varisco, acusado de financiar al narcotráfico (juicio en la capital entrerriana)

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, se sentó ayer por primera vez frente a un tribunal bajo la acusación de formar parte de una red de comercialización de drogas. Pese a la investigación que lo llevó a juicio, el jefe comunal se encuentra en funciones. "Estoy seguro de que saldré, al final del proceso, de los tribunales: por la puerta grande para decirle a la ciudad de Paraná que ha ganado la verdad, que ha triunfado la justicia, que el intendente que votaron es un hombre inocente", expresó el dirigente radical en su cuenta de Facebook, pocos minutos antes de asistir a la lectura de los cargos en contra de los 34 acusados.

El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de la capital entrerriana, integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, decidió unificar dos expedientes en los que se investigan infracciones a la ley de drogas por parte de una misma organización delictiva. De esa manera, Varisco quedó acusado como supuesto financista de una organización criminal que opera en Paraná.



Se investiga si el intendente acordó con uno de los principales acusados, David Tati Celis, la entrega de $50.000 mensuales para sostener las actividades logísticas de esa red de narcomenudeo.



La investigación se inició el 28 de mayo de 2017, cuando la Policía Federal sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad entrerriana de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná. Tras la detención de más de 20 personas, se allanó la celda donde Celis cumple condena por robo y se lo acusó de comandar la organización narco aprovechando sus contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.

A comienzos de mayo de 2018, en el marco del mismo expediente, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y domicilios vinculados al intendente. Un mes más tarde, el juez Ríos ordenó la prisión preventiva del concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y de la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira. Además, en febrero de este año, Ríos procesó a Varisco, Hernández y Bordeira por "financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes".



Defensa pública

"Hoy es un día clave en mi carrera política. No por mi suerte personal, sino porque hoy me veo de cara a cosas que he sostenido toda mi vida. Por ejemplo, que la política tiene todo tipo de momentos, pero jamás ese momento es de comodidad personal. Y lo otro es que siempre sostuve que la verdad es lo único que nos hará libres. Me siento muy respaldado por miles y miles de vecinos y vecinas que me dan su apoyo, pero también su crédito, que creen en mi inocencia", señaló Varisco en su mensaje en Facebook.

Y agregó: "Sin embargo, soy consciente de que es la Justicia la que debe pronunciarse para que yo quede libre del escarnio que han intentado algunos contra mi persona, seguramente motivados en razones inconfesables".

A pesar de la repercusión alcanzada por la investigación judicial que lo tenía como uno de los principales sospechosos, Varisco intentó conseguir un voto de confianza en las urnas, pero perdió la intendencia a manos del peronista Adán Bahl, con una diferencia de más de 10 puntos.