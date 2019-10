Guri Martínez, el ídolo que vuelve para decir adiós (despedida del piloto entrerriano)

"Este Comité Ejecutivo, releva al piloto Omar Martínez de los preceptos normativos de los reglamentos vigentes que imposibilitan su participación en la Competencia citada Ut Supra, por vía de excepción autorizando su intervención en el citado evento".

Omar Martínez lee el comunicado y sonríe.? Es 12 de agosto y la ACTC acaba de aceptar su pedido para participar de la prueba del Turismo Carretera en Paraná. Solo resta esperar el día de su vuelta para decir adiós.

El sol sale en Paraná. Es 19 de septiembre y a un costado de la ruta 12 los autos forman una fila que parece interminable. Esperan el momento en el que el Autódromo Ciudad de Paraná abra sus puertas. En una tierra fierrera como pocas, los entrerrianos no quieren perderse la despedida del ídolo, aunque todavía falten horas para que arranque la actividad del TC.

El Gurí también lo espera, por eso sale a acelerar el Ford con el 121 pintado a los costados, el mismo número con el que arrancó en el TC hace 25 años. "Crecí junto al Turismo Carretera. Esta categoría es parte de mi vida", dice al bajarse.

La aventura de tres días comenzó este viernes -con los entrenamientos- y espera que se extienda hasta el domingo, cuando baje la bandera a cuadros. "Me siento feliz, disfrutando lo que fue el primer entrenamiento. Acá estoy con mi familia y mis seres queridos. Y espero llegar a terminar la carrera el domingo", agrega en DeporTV.

Fue ese entorno el que lo ayudó cuando quiso subir a un auto y correr carreras. No fue fácil para ese joven de Rosario del Tala -aunque criado en Febre, entre Nogoyá y Victoria- insertarse y menos aún imaginaba un futuro como ídolo. No tenía el respaldo económico de otros pilotos, ni el legado de un apellido como los Di Palma o el rodaje internacional de Norberto Fontana.

Lo que sí tenía Martínez, además de su talento al volante -una cualidad que no siempre alcanza en el automovilismo-, era una calidez de joven del Interior que ganó simpatías y que lo transformó en el Gurí, ese apodo que persiste aún hoy que ya tiene 53 años.

Pero, en los primeros años, los que tuvieron que arremangarse fueron sus padres. Perdieron la cuenta de cuántas empanadas amasó su madre Haydee para las rifas que financiaron la compra de los primeros autos y nadie supo bien cómo su padre Enrique, ex piloto de Fórmula Entrerriana, lograba que las cuentas cerraran a fin de mes, después de hacer malabares para equilibrar las finanzas en el taller mecánico. Mientras que Ariel y Rubén, los hermanos del Gurí, se mantuvieron cerca, apoyando siempre ese sueño de piloto.

"La ayuda de mi familia fue muy importante para superar los malos momentos. La Doña me está ayudando desde el cielo...", contó el Gurí el 7 de noviembre de 2004, tras ganar su primera corona del TC. Cuatro meses antes había perdido a Haydee sin que ella pudiera ver que tanto esfuerzo había tenido su recompensa.

Para entonces, el núcleo familiar en los boxes se había ampliado: además de Patricia, su mujer, desde el primer minuto lo acompañaron Paula y Agustín. Incluso, el menor del clan Martínez, sigue ahora los pasos de papá en el TC Mouras.

Ellos, que ya tienen 20 y 16 años, respectivamente, y vivieron en la pista el título de 2015, el último del Gurí en el TC, lo acompañan ahora en Paraná, en su carrera más especial. "Una pasión interminable, de años laburando para estar ahí, mucho más que eso, una vida dejando todo, pero nunca bajar los brazos. Te mereces todo el cariño que tenés y más. Sos el uno. Te amo, papá. Que llegue el 22 y disfrutarlo, nada más. Te lo mereces", le escribió Paula hace unos días en su cuenta de Twitter.

"Cuando me bajé de la actividad, pensé que las ganas de volver se me iban a pasar rápido, pero no fue así. Espero poder, este fin de semana, disfrutar cada minuto de esta fecha que es muy especial", resumió el Gurí, que se retiró del TC en 2017 después de 364 carreras.

Pasaron casi dos años. Y aunque se mantuvo en la actividad como piloto de la categoría TC Pick Up, el domingo, a las 13.20, dará sus últimos giros arriba de un TC. Al Supremo Entrerriano solo le queda disfrutar.