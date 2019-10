En el arranque de sus giras por el interior, Macri va este lunes a Junín con Vidal (el jueves visita Entre Ríos)

El resultado de las primarias obligó al oficialismo a repensar su estrategia de campaña. Así, tras la movilización oficialista del 24 de agosto nació la marcha del #SíSePuede -el eslogan que hizo propio y que lo consagró en 2015- con un despliegue territorial parecido al de aquella campaña, aunque apelando a una nueva épica. Tras su debut en Barrancas de Belgrano, Mauricio Macri pisará el acelerador. El objetivo es recorrer otras 29 ciudades hasta el día de la elección. El inicio del periplo comenzará este lunes en Junín, en la primera de las seis paradas bonaerenses.

El mandatario había convocado desde sus redes sociales para las 16, hasta que le recordaron al equipo de campaña que a esa hora el Indec comunicará el índice de pobreza. El Presidente postergó la presentación una hora y media.

Así, la actividad será cuando ya se sepa cuál es el nuevo índice de pobreza. La última medición, de marzo pasado, indicó que era de 32%. Un año antes, era de 25,7%. Ahora, de acuerdo con analistas, podría ser superior al 35%, lo que representa más de 15 millones de personas.

Después de que se conozca esa impactante noticia, Macri estará en una plaza de Junín junto a María Eugenia Vidal, quien busca su reelección y quedó en las primarias 18,2% abajo de Axel Kicillof en la Provincia. En Junín ganó el Frente de Todos.

La gobernadora volverá a coincidir en otras presentaciones del jefe de Estado, pero no necesariamente en todas. Es más: el sábado en vez de ir al acto en Barrancas de Belgrano, la bonaerense optó por hacer una caminata por Ituzaingó. La relación entre ambos quedó tensionada: en la gobernación siguen facturando que desde la Casa Rosada no se les permitió adelantar la elección ni tampoco las colectoras en la Provincia.

Pero ayer en el vidalismo le sacaron trascendencia al faltazo de la gobernadora en Belgrano: “Buscan lo que no hay. Larreta no estará en Junín y nadie saldrá a especular el porqué de su ausencia. Simplemente no fue porque era un acto en la Ciudad”.

El martes el Presidente irá a Córdoba, bastión macrista: visitará Tránsito y Río Primero. El miércoles sería el turno de Esperanza y Rafaela, en Santa Fe y el jueves visitará dos localidades de Entre Ríos: Concepción del Uruguay y La Paz. El viernes volvería al suelo bonaerense. Bahía Blanca aparece en el horizonte.

La estética de cada acto será similar a la del sábado. Si el Presidente eligió el tren para llegar a Barrancas en las provincias encabezará caravanas en camionetas o tractores. "Los necesito más movilizados y apasionados que nunca para salir a convencer que hay otro país posible para todos y que se sumen a las caravanas", le dijo Macri a la militancia de Barrancas.

También repetirán -si no hay inconvenientes- un despliegue que proyecte mayor cercanía sin cápsulas de seguridad presidencial ni anillos que separen a Macri de sus seguidores; un riesgo que el Gobierno está dispuesto a generar y que generó internas dentro del Ejecutivo.

En el Gobierno dicen que los actos irán “de menor a mayor. Va a arriesgar más sobre el final. No puede poner en riesgo la gobernabilidad y estabilidad en el lanzamiento de la campaña”. Y agregaron: “Se cambio la estrategia. Mayor territorialidad y movilización, discurso no confrontativo, reconocimiento de la situación compleja, y empezar a trazar un mensaje de futuro y propuestas más concretas”.

Macri visitaría además localidades de Chaco, Misiones, San Luis, Corrientes y Tucumán, entre otras.



El jefe de Estado comunicará las nuevas fechas en sus redes sociales. Sí está definido que el cierre sea en Córdoba. En el medio de las recorridas por el interior, el oficialismo se entusiasma con un multidudinario acto en el Obelisco el sábado 19 de octubre, apenas 8 días antes de la elección. En las redes sociales, la convocatoria se hará para el “17-O”.