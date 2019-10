Una federación de aviación agrícola recomendó "minimizar" el uso del glifosato (referencia a Entre Ríos)

En medio de los cuestionamientos que hay sobre la actividad por el herbicida glifosato, los aeroaplicadores resolvieron aconsejar a la "comunidad aeroagrícola" minimizar el uso habitual del producto.

La recomendación, hecha por la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), busca hacer frente a las críticas que hay sobre la tarea de estas empresas de pulverización aérea.



La semana pasada, la controversia por el glifosato volvió a escena cuando el conductor televisivo Marcelo Tinelli escribió en Twitter que "el glifosato está prohibido en 74 países" y pidió hacer algo. Tras esas declaraciones, entidades del sector, como la Rural criticaron a Tinelli, e inclusive desde el Ministerio de Agricultura de la Nación dieron cuenta que no era correcta la información del conductor televisivo sobre esos países.



"El glifosato está prohibido en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes. Algunos pocos países, como Sri Lanka, prohibieron el glifosato años atrás y recientemente lo han vuelto a incorporar. Existen países que han hecho declaraciones que próximamente prohibirán pero al momento no está prohibido. Hay otros países que dijeron que lo prohibían, como Austria y Vietnam, pero todavía no estaría del todo implementado. No son 74 países los que prohibieron el glifosato, sino cinco y que prácticamente no tienen agricultura", precisaron la semana pasada fuentes del Ministerio de Agricultura de la Nación.

En este contexto, Fearca, que agrupa a 800 empresas, recomendó a la "comunidad aeroagrícola minimizar el uso habitual del PA (principio activo) glifosato, limitándolo a los casos que sean específicamente indispensables y prescriptos por profesionales agronómicos".



Esto más allá de que el producto está aprobado por el Senasa y en más de 160 países se lo usa. En rigor, se trata de un mensaje para "evitar las falacias que demonizan la noble actividad del piloto aeroaplicador".



"Aunque las empresas aéreas sólo pueden aplicar las dosis prescriptas por ingenieros agrónomos sobre los cultivos indicados en los respectivos marbetes de cada PA, la opinión pública interpreta que son los pilotos quienes deciden el uso del PA y las condiciones de su aplicación", indicó la cámara.

Mauricio Fargioni, presidente de Fearca, contó que en las aplicaciones aéreas se aplica glifosato en muy poco porcentaje del promedio general (el uso del avión interviene mayormente en la fase de crecimiento de los cultivos).

No obstante, explicó a LA NACION sobre la declaración de la entidad: "Pensamos que la sociedad pide una respuesta a un tema tan sensible como son los fitosanitarios y las aplicaciones de los mismos, y es una recomendación más que nada en áreas sensibles".

En empresas del rubro sostienen que por avión se aplica menos del 10% del total del glifosato.

"Fearca recomienda no aplicar en forma aérea el PA glifosato en cercanías de zonas sensibles, zonas de amortiguamiento, escuelas rurales y centros urbanos, con fundamento en el principio precautorio que resguarda el Medio Ambiente y la Salud Pública", indicó la federación.

Fargioni destacó que la Argentina tiene la tercera flota mundial de aviones en la agricultura y una de las más altamente tecnificadas con equipos de última generación.



"Nuestros pilotos agrícolas están formados y capacitados para desarrollar esta actividad", señaló el presidente de la federación donde confluyen seis cámaras: NOA, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

En su declaración, Fearca, "invita" a los productores, asesores agronómicos y aplicadores terrestres, "a hacer un uso responsable de este y todos los PA habilitados por Senasa, en beneficio de la calidad ambiental y la salud de la población".