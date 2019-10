Ministros y fiscales disparan cumbre para fijar monto de compensación tras fallo (declaraciones de funcionario entrerriano)

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena que Nación financie el costo fiscal de las medidas post PASO de Mauricio Macri para no afectar la coparticipación, ministros de Economía y Fiscales de Estado de las 15 provincias beneficiadas protagonizarán una cumbre el próximo martes en la Comisión Federal de Impuestos para intentar determinar el monto de la compensación que, a su criterio, debería recibir cada distrito. A priori se sentarían en esa mesa todos o al menos buena parte de los ministros de Economía y Fiscales de Estado de las provincias alcanzadas esta semana por la cautelar que frenó la erosión sobre la coparticipación de un mix de medidas que incluyen la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica. Pero en círculos provinciales no descartaban ayer que esa asistencia se termine ampliando, a juzgar por el interés demostrado por distritos que no demandaron a Nación en verse alcanzados por un derrame político de los resultados del fallo, o incluso de desembarcar ellos mismos también en la máximo tribunal. Algunos funcionarios de este segundo grupo de provincias incluso ya colaboran en las febriles conversaciones post fallo, en pos de consensuar el mecanismo para calcular el monto a compensar. En paralelo, los gobiernos provinciales comenzaron a pararse frente a la pretensión de la Casa Rosada de que la Corte invite a discutir a los gobernadores, en audiencia, sobre las medidas y su impacto, en paralelo al pedido de aclaratoria del fallo. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Por caso, desde Entre Ríos, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, enfatizó que “la medida cautelar no admite ninguna audiencia ni ninguna otra cuestión”, ya que “en el marco de la medida cautelar el asunto fue resuelto, y ahora lo que queda es determinar el monto”. “La discusión de fondo que el Presidente propone la puede hacer perfectamente al contestar la demanda, porque todavía no lo han hecho en ninguno de los casos planteados por las provincias”, remarcó. Y agregó que “la Corte no es un ámbito deliberativo sino de resolución judicial de conflictos”, y que “el ámbito deliberativo es el Congreso de la Nación, y el ámbito de los pactos fiscales”. “El modo de discusión en la Corte es a través de los escritos judiciales: demanda -contestación; el Presidente va a tener la posibilidad de contestar sus argumentos al contestar la demanda a través de la Procuración del Tesoro”, precisó Rodríguez Signes. En su fallo, la Corte tomó la causa elevada por el Gobierno del justicialista Gustavo Bordet, y la hizo extensiva a las otras 14 provincias que accionaron en pos de la inconstitucionalidad de los dos decretos de Macri. Fueron finalmente 15 los gobernadores -peronistas y de fuerzas provinciales- que protagonizaron el desembarco en la Corte entre el 26 y el 28 de agosto para accionar en pos de la inconstitucionalidad de los dos decretos presidenciales. Ese lote incluyó a los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Verna (La Pampa), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), además de un ramillete de mandatarios de fuerzas provinciales; Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) y Miguel Lifschitz (Santa Fe).