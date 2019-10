Gustavo Bordet: "Estamos de acuerdo en bajar el IVA, pero no cómo lo hizo el Gobierno" (demanda de Entre Ríos)

Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, se convirtió por estos días en el centro de todas las miradas políticas. Su decisión y la de la mayoría de los gobernadores provinciales fue elevar un reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno Nacional por la baja de IVA e Impuesto a las Ganancias por decreto. Y el Máximo tribunal le dio la razón a la demanda entrerriana, con un solo voto en contra del juez Carlos Rosenkrantz. En tal sentido, Bordet dialogó con PERFIL y dio su punto de vista durante la presentación de la programación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se realizó en la Embajada de Italia en Buenos Aires. “Acudimos a la Corte Suprema de Justicia ante una medida que fue inconsulta, intempestiva, del Gobierno Nacional. Entre Ríos se ha caracterizado por ser una provincia de llegar a consensos, de llegar a acuerdos. Nunca habíamos llegado a una instancia judicial con la Nación, lo que sucede es que teníamos un presupuesto organizado, ya teníamos rebajas impositivas previstas por el consenso fiscal, habíamos sufrido la pérdida del Fondo Fiscal solidario y eso nos generaba un gran perjuicio. Cuando se dan a conocer las medidas del gobierno nacional, nosotros acudimos a la Corte porque nos genera un gran desfinanciamiento en tres meses”, explica.

Bordet aclara que no le parece una mala medida, sino que está en contra de cómo fue tomada. “No es que estemos en contra de la medida, estamos de acuerdo, incluso entendemos que tiene que haber una baja impositiva para los sectores que más están siendo afectados por la crisis. Pero esta baja se tiene que dar en el marco de un programa en el marco de un consenso. No puede darse de la noche a la mañana de manera que después se torne ineficaz, porque esta medida es solamente por tres meses y se ha hecho de una forma muy apurada: No ha tenido resultados efectivos, porque se ha eliminado el IVA de productos de la canasta básica que ya en septiembre han tenido un aumento y han quedado licuados por la inflación”, asegura. Según su criterio, no es la manera más adecuada de realizarla y de haber tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno nacional, hubiera propuesto una decisión similar, pero con otra modalidad. “Hubiese sido mucho más fácil ponernos de acuerdo y que la devolución del IVA se hiciese cuando el consumidor compra con su tarjeta de débito y ahí se le extrae la parte del 21 por ciento de impuesto. Así sí iba a tener una mejora en su bolsillo. Nosotros estamos de acuerdo con que haya medidas paliativas, pero tendrían que haber sido en el marco de un consenso y que tengan sustentabilidad en el futuro, por eso es que acudimos a la Corte”, explica.

Como confirmación de su idea, el gobernador entrerriano señala los datos de la AFIP. “Lo estamos viendo: la recaudación, según datos oficiales de la AFIP, este mes fue de un 42 por ciento, o sea 13 puntos por debajo de la inflación y representa 8 puntos menos que el mes anterior. Ahí está el impacto que han tenido estas medidas. Se cae una estructura y además, no soluciona un problema social, porque el problema que tiene hoy la Argentina son los sectores más castigados. Y las soluciones tienen que tener otro enfoque, otra mirada y tiene que ser en el marco de un gran entendimiento”, reclama. Por supuesto, la decisión de la Corte le dio tranquilidad, más allá de las críticas de los aliados del Gobierno. “La medida que ha tomado la Corte resulta muy razonable, porque esto de algún modo, pone justicia sobre los reclamos que planteamos. Repito: no estamos en desacuerdo. Pero si el Gobierno nacional toma una medida de esta naturaleza, que tiene que ver con la campaña política que con solucionar el problema del bolsillo de los argentinos, tiene que asumirlo con su propio costo fiscal y no con el de las provincias. El 50 por ciento de un impuesto que es participable, corresponde a las provincias y mínimamente, deberíamos haber sido consultados. Sin embargo se hizo por un decreto simple, ni siquiera de necesidad y urgencia, entonces no tuvimos otra alternativa que hacer esta presentación judicial”, se excusa.

El reclamo de Vidal En relación al apoyo al reclamo por parte de María Eugenia Vidal, que va por la reelección de su mandato compitiendo contra Axel Kicillof, Bordet define que “nosotros tenemos que velar por los intereses de nuestras provincias, para eso nos han elegido. Nuestra presentación ante la Corte no necesita explicitar algún antagonismo con el gobierno nacional. Al contrario. Siempre abogamos para que haya un entendimiento”. En ese sentido, el gobernador de filiación peronista, que integra el Frente de Todos, apunta al proyecto de unidad nacional que encabeza Alberto Fernández. “Queremos ir hacia un marco de unidad nacional, que debe darse. Y entendemos que está todo para hacerse en el futuro con Alberto Fernández, que es el proceso de unidad nacional y cerrar grietas estériles que tiene la sociedad. En ese sentido, las provincias van a reclamar siempre por los derechos que nos corresponden”, aclara.

“Creemos que el Frente de Todos representa una oportunidad para que muchos sectores que hoy ven postergadas sus aspiraciones, sus deseos, puedan tenerlo con un modelo que priorice la producción, el empleo, el crecimiento y se deje de lado este modelo que hoy está priorizando la renta especulativa y financiera. Creo que hay que ir hacia un cambio de matriz en la Argentina. Pero que contemple también la unión nacional, que integre a otros sectores, que a veces es necesario tener puntos de encuentro. Cada uno puede tener visiones políticas, antagónicas, pero nunca pueden ser un impedimento para que la Argentina crezca. Creo que así tenemos que avanzar y en este sentido, la propuesta del Frente de Todos, con Alberto Fernández está garantizando la apertura de una nueva etapa para la Argentina en la senda del crecimiento” propone. Esta semana, el INDEC dio los índices de pobreza del primer semestre de 2019 y señaló a la ciudad entrerriana de Concordia como la que tiene el índice más alto de pobreza, con un 52,9%.

Bordet fue su intendente hasta 2015, en que asumió el primer período como gobernador provincial. Por eso, explica: "hay ciudades donde la crisis golpea hasta la médula, porque se basan en el empleo privado. En el caso de Concordia, donde todo el empleo surge del sector privado y casi no hay empleo público, cuando hay una crisis económica, esto golpea muy duro y se siente en los sectores más bajos de la población, como pasa en todo el país. En un año, tuvimos un crecimiento exponencial de la pobreza en Argentina, a la que no escapan Concordia o Paraná, al igual que el resto de las ciudades argentinas", finaliza Bordet.

El caso de Sergio Varisco, intendente de Paraná

Otro de los temas que el gobernador afrontó en la charla con Perfil tiene que ver con la agresión recibida por Sergio Varisco, el intendente de Paraná, capital de Entre Ríos. “Me comuniqué con la ministra de Salud, y me dijo que estábamos trabajando atentamente para resolver los problemas que le ocasionó el incidente, también con las autoridades de seguridad de la provincia. Los tres agresores están detenidos y se generaron las actuaciones en el poder judicial. Nosotros repudiamos todos estos hechos de violencia que desnaturalizan el accionar de una gestión. Es muy malo cuando se producen acciones de este tipo, independientemente del destinatario. Estas acciones siempre hay que repudiarlas”, señala Bordet.