Macri cierra la primera semana de sus marchas del "Sí se puede" en Mendoza (mención a Entre Ríos)

El presidente Mauricio Macri encabezará hoy en Mendoza una nueva marcha del "Sí se puede" del espacio oficialista Juntos por el Cambio, que postula su reelección para los comicios del 27 de octubre. Mendoza es el escenario elegido por Juntos por el Cambio para cerrar una semana de movilizaciones que empezaron el sábado pasado en Barrancas de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y continuarán la semana que viene en Tucumán, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Salta y Olavarría, para completar 30 ciudades en la mayor cantidad de provincias. Antes de la llegada de Macri al aeropuerto Internacional El Plumerillo, anoche, ya circulaba en los celulares de los mendocinos un audio de whatsapp en el que aparece la voz del Presidente convocando a la caravana de hoy en la capital cuyana. "Hola, soy Mauricio Macri, y te mando este mensaje para contarte que este sábado, a las once y media de la mañana, con Rody Suárez y Alfredo Cornejo, vamos al Parque O´Higgins. La marcha del "sí se puede" llega a Mendoza y sería un gran orgullo poder contar con Vos, tus amigos, tus familiares y tus vecinos", arengó el presidente a los mendocinos. El acto del "Sí, se puede" arrancará a las 11.30, en el Parque O Higgins, y el escenario estará ubicado en la calle Entre Ríos mirando al norte. Se espera que abra el acto el gobernador Cornejo, y el cierre estará a cargo de Macri. No se descarta que antes de asistir a la caravana en el Parque O´Higgins, Macri recorra obras públicas en la zona de Palmira, en el departamento San Martín, aledaño a la capital mendocina. Con la de hoy, el Presidente suma trece visitas a la provincia de Mendoza. La última vez fue en julio pasado, y llegó para inaugurar un tramo de la ruta 40 y encabezar actividades de Juntos por el Cambio con su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Nueva propuesta de campaña, enfocada en el ambiente Nueva propuesta de campaña, enfocada en el ambiente En medio de la campaña electoral, Macri propuso "eliminar los plásticos de un solo uso y neutralizar las emisiones de carbono" como uno de los objetivos para una eventual reelección. "En 2015 Argentina firmó el Acuerdo de París, uno de los tratados más importantes a nivel global para enfrentar el cambio climático. Hoy queremos ponernos metas más ambiciosas y crecer de manera sostenible", sostuvo el mandatario. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado realizó una nueva propuesta de campaña, esta vez enfocada en la temática ambiental. "Neutralidad de carbono en 2050. Significa llevar nuestras emisiones netas de carbono a cero. Para lograrlo, vamos a llevar la deforestación neta a cero para 2030. Es simple: consiste en no deforestar más de lo que se planta y que lo plantado sea más de lo que se cosecha", planteó el candidato de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Eliminar los plásticos de un solo uso antes de 2025. Son responsables de más del 80 por ciento de la basura marina. Vamos a eliminar los microplásticos en cosmética e higiene y a reducir progresivamente los plásticos de un solo uso. Por ejemplo los sorbetes, vasos, vajillas y cubiertos".