Macri: "Ahora viene la creación de empleo y la mejora del salario" (acto en la capital entrerriana)

El presidente Mauricio Macri llevó la marcha del "Sí, se puede" a la capital entrerriana de Paraná, donde remarcó que en un eventual segundo gobierno de él vendrá "la creación de empleo y la mejora del salario" y planteó: ¿Cómo no vamos a poder arreglar la economía? Claro que vamos a poder". "¿Nuestros abuelos tienen celulares? No los escucho... claro que tienen celulares. También tienen corazón y fuerza, todo eso tienen los abuelos", afirmó Macri al responderle al candidato del Frente de Todos.

Y agregó: "Hay muchos que están enojados, pero los escuché, los comprendí, por eso estamos todas estas medidas, el foco esta puesto en todos ustedes. Ahora viene la creación del empleo y la mejora del salario", en referencia a un hipotético segundo mandato.

El primer orador del acto fue De Angeli, quien arengó a los seguidores de Juntos por el Cambio: "Salgamos con la convicción de que la vamos a dar vuelta... ¡y la vamos a dar vuelta!", señaló, mientras que agregó que "algunos hablan de transición...minga transición".

De inmediato, ingresó Macri saludando al público que portaba banderitas argentinas y con la canción de campaña soñando por los altoparlantes, cuya letra señala "Y esto se da vuelta, Mauricio lo da vuelta..."

"Cada día somos más los que no nos resignamos y creemos en lo que estamos haciendo. Nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, la honestidad, querer vivir en libertad, respetar al otro, querer construir y no destruir, nos une el no a la impunidad", enfatizó Macri en el primer tramo de su discurso.

Por último, comparó su gestión nacional con las que hizo antes en Boca Juniors y en la Ciudad de Buenos Aires, al señalar que aquellas también tuvieron dificultades en sus primeros años.

"En Boca al principio ganaba siempre mi amigo Ramón Díaz (técnico de River en aquel momento) pero después ganamos 17 campeonatos. En Capital pasó lo mismo, hoy es una de las mejores ciudades del mundo pero los primeros cuatro años (de su gestión porteña) fueron muy difíciles", señaló.

La marcha del "Sí, se puede" continuará este martes a las 18:30 en el distrito bonaerense de Pergamino, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, y el miércoles en Río Cuarto y Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.