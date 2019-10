Disminuyeron un 25,5% los nacimientos en menores de 19 años en la Argentina (referencia a Entre Ríos)

El año pasado, en el país hubo casi 30.000 nacimientos menos que en 2014 en chicas menores de 19 años, incluidos 657 casos menos de niñas madres. Eso significa una reducción del 25,5% en ese período.



Autoridades del plan nacional de prevención del embarazo adolescente atribuyeron el descenso, sobre todo en los últimos tres años, en parte a un mayor acceso a los anticonceptivos de larga duración, como los implantes subdérmicos o el DIU. También, a la incorporación, de modo aún dispar, de la educación sexual integral (ESI) en la escuela y a la interrupción legal del embarazo.



Solo el año pasado, que es cuando se implementó en 12 provincias el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional (ENIA), hubo en el país 6961 nacimientos menos que en 2017 en menores de 19 años. Eso incluyó 143 casos menos de niñas madres, que es el grupo en el que más difícil sigue siendo prevenir los embarazos forzados, según destacó en diálogo con LA NACION la coordinadora técnica del plan ENIA, Silvina Ramos.



Aún no están disponibles las estadísticas del año pasado desagregadas por provincias. Sin embargo, los datos conocidos ubican al noreste y el noroeste con la mayor cantidad de embarazos adolescentes.

En el plan ENIA participan los ministerios de Salud y Desarrollo Social y Educación. Incluye desde la capacitación de docentes y profesionales de la salud hasta la distribución de métodos anticonceptivos. Empezó a funcionar el año pasado en 12 provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja y seis partidos de la provincia de Buenos Aires (Lanús, San Isidro, Quilmes, Almirante Brown, San Martín y Morón).