Daniel Filmus: "Los festivales musicales tendrán un cupo femenino del 30 por ciento" (anuncio en Entre Ríos)

El diputado Daniel Filmus estuvo presente en la inauguración del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, y en ese marco, charló brevemente con PERFIL, dejando una primicia de su trabajo al frente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, sus impresiones sobre la importancia de la industria cultural y en particular del cine, y sus definiciones sobre el debate presidencial.

“Este martes tuvo lugar una reunión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y está listo para convertirse en ley el proyecto que coloca un cupo de 30 por ciento de mujeres en los festivales musicales”, se enorgullece Filmus.

“Es una conquista enorme, hay una discriminación muy grande sobre las mujeres en los festivales musicales, sobre todo en lo que tiene que ver con el rock, y esto va a permitir que las mujeres recuperen su espacio”, explica.

En función de su rol como presidente de la comisión de Cultura, el diputado trajo personalmente a Entre Ríos la declaración de interés por el FICER. “Nos parece que es sustantivo que una provincia se preocupe por los temas culturales y en particular por un tema que tiene tanto que ver con la identidad como es el cine. Viendo el programa, uno ve no solo películas nacionales, sino también latinoamericanas y muchas que tienen que ver con la cultura a nivel global. Y nos parece interesantísimo que una provincia argentina se preocupe por que el cine llegue a todos” define.

Su interés por el cine no es sólo artístico, sino también económico. “Hay que pensar que en el mundo, la exportación de industrias culturales es una de las más importantes. Incluso la Argentina tiene una ley de software que se aplicó en el 2003, 2004 junto con el ministro Roberto Lavagna en aquel momento y significó un desarrollo enorme dando incentivos fiscales para la exportación. Sería bueno que pase lo mismo con el cine” explica y profundiza: “Una de las carreras que más ha crecido, no es la más numerosa, pero sí la que más ha crecido es la carrera de cine, todo lo que está vinculado con lo artístico, con el diseño, con las industrias culturales, los jóvenes están sumamente enamorados de continuar estudios en esa dirección. Así que sería buenísimo que a partir del festival, a partir de que se congregue una comunidad cultural alrededor del cine, podamos también tener en Entre Ríos una escuela de cine”, señala.

Para Filmus, uno de los ejemplos en el mundo del desarrollo de la industria cultural es Turquía: “Sabemos lo que han hecho con la exportación de la industria cultural, con las series que vemos en televisión. Bueno, Argentina tuvo su momento también. Fue de los principales exportadores de la industria en español. Ese privilegio lo perdimos, creo que no solo como una expresión vocacional, sino como una cuestión de interés económico, la Argentina tiene que darle más importancia a la industria cultural y en particular al cine” propone.

Si bien ya pasó bastante agua bajo el puente, el primer debate presidencial todavía dejó tela para cortar. Así lo entiende Filmus y cuenta que le dejó dos sensaciones: Por un lado, preocupación y por el satisfacción.

“Me preocupa lo alejado que vi al presidente Mauricio Macri de la realidad del país. Nosotros estamos acostumbrados a escucharlo en el Congreso en la sesión inaugural los 1 de marzo y siempre habla de un país que no es el real. Yo creí que tras el resultado electoral, como él mismo lo dijo, había empezado a darse cuenta de que estaba en la senda equivocada y tenía que corregirla. Pero en el debate vi a un presidente incapaz de hacer una autocrítica, dando datos falsos, por ejemplo en Ciencia y Tecnología, diciendo que era uno de los cinco presupuestos que más aumentó. Yo soy investigador del Conicet y todos sabemos que bajó ese presupuesto cerca del 30 por ciento y eso me dejó mucha preocupación. Un presidente que no habló de la pobreza, que un 53 por ciento de los chicos que enfrentan la realidad todos los días, me parece que hubiera sido saludable que hubiera planteado un camino alternativo, distinto a este que nos llevó al borde del precipicio” reclama.

“Por otro lado, una satisfacción porque vi un candidato que fue el más votado en las PASO que planteó con agudeza y con grandeza la realidad del país y que planteó que hay que girar 180 grados el destino. Me parece que el tema del mercado interno, apostar a la producción, a las PyMES, a la educación pública, a la universidad, a la ciencia. Alberto Fernández puso énfasis en esos temas que son centrales para el país” asegura.

Filmus da por segura la victoria del Frente de Todos el próximo 27 de octubre y además, se ilusiona con un “plus”. “El 27 de octubre se va a ratificar, me parece que con un plus, la decisión de nuestra gente de cambiar el gobierno. Se va a ratificar, digo porque desde el propio lunes a la mañana después de las primarias, el gobierno da paso tras paso para profundizar la crisis. En estos días tendremos la noticia de la inflación más alta del año en septiembre, eso va a implicar que lejos del 35 por ciento tengamos cerca del 40 por ciento de pobreza y como dijo la Universidad Católica Argentina, cerca de dos de cada tres chicos pobres. Esto es realmente de una gravedad inusitada. Eso va a pesar mucho en la realidad cotidiana, incluso de temas que no se trataron en el debate, no se trató el tema del costo de los servicios públicos, simplemente para un trabajador pagar las cuentas fijas por mes y que le quede algo para comer. Creo que nuestro pueblo tomó conciencia, así como en las elecciones de 2017 decidió darle un voto de confianza, al gobierno, ahora decidió que hay que cambiar el rumbo” se esperanza.

Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, donde fue candidato a Jefe de Gobierno y perdió, tiene las mismas ilusiones desde su fuerza política. “Creo que en la capital es la primera vez y quizá la última que van atadas las elecciones de la Nación y la Ciudad, y eso ayuda a que la gente se dé cuenta de que es un mismo gobierno, una misma mirada de Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Hay muchos argentinos que se dan cuenta que eso es parte de una misma política, que los dos desatienden la salud, que los dos desatienden la educación, el medio ambiente, los problemas de vivienda, los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires va a decir “No” a 12 años de un gobierno muy insensible con las necesidades de los porteños y las porteñas”, concluye.