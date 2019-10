Alberto Fernández: "La política no es mostrarse haciendo coaching, es no mentirle a la gente" (gobernador de Entre Ríos estuvo en La Pampa)

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo durante el acto que encabezó junto a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, en La Pampa por el Día de la Lealtad que "la política no es mostrarse haciendo coaching, la política es no mentirle a la gente y comprometerse". Fernández abrió su alocución haciendo referencia al Día de la Lealtad. “Hoy, 17 de octubre, es un día muy especial para cualquier peronista porque nos recuerda con quién estamos comprometidos. Con aquellos que queremos representar. Nosotros siempre salimos para estar al lado de los que no tienen voz, de los que tienen hambre, de los jubilados, de los que no tienen trabajo, para eso nacimos un 17 de octubre”, indicó.

“Y hacia mucho que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos. Y por eso mi primer agradecimiento para Carlos Verna por habernos abierto la puerta de su casa. Cada 17 de octubre había tres o cuatro actos distintos. Hoy estamos todos unidos, porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad”, continuó.

“Hemos vuelto para terminar con años de sumisión, para que Argentina deje de caerse que es lo que pasa cuando estos llegan al poder y después nos dicen que Argentina tiene un problema cíclico. Ellos son las piedras que se cruzan en nuestro camino”, sostuvo Fernández en referencia al Gobierno del presidente Mauricio Macri.

“La política no es mostrarse haciendo coaching, la política es no mentirle a la gente y comprometerse con la gente. Va a un debate y le sigue mintiendo a la gente, le dice que la deuda que tomó es para pagar la deuda generada por nosotros y así le sigue mintiendo a los argentinos”, expresó el exjefe de Gabinete.

Alberto Fernández se dirigió al público y les dijo: “Vamos a levantarnos otra vez porque somos un pueblo maravilloso. Que nunca los convenzan de otra cosa, somos un país maravilloso que ha soportado dictaduras y ha vuelto; que ha soportado genocidas y ha vuelto. Nunca se olviden de eso”.

“Yo les pido. Necesitamos un esfuerzo más. Necesitamos que el 27 de octubre le digamos adiós a estos malos momentos que hemos vivido. Los argentinos queremos que las pymes vuelvan a levantar sus persianas, que las familias puedan desayunar, almorzar, merendar y cenar en sus casas”, añadió.

El primer orador del acto fue Verna, luego fue el turno de la expresidenta y el cierre estuvo a cargo del candidato a presidente por el Frente de Todos.

“Evita decía que donde había una necesidad, nacía un derecho; para ellos donde hay una necesidad, hay un negocio. Nosotros sabemos muy bien a quiénes representamos, nos dicen ‘cómo van a pagarle a los jubilados, pero no tienen vergüenza de pagar los vencimientos de las leliqs’”, agregó.

El evento, cuyo anfitrión fue el gobernador provincial Carlos Verna, se realizó en el centro recreativo Laguna Don Tomás, de la ciudad de Santa Rosa.

Allí, dirigentes y militantes recordaron el día del nacimiento del peronismo como movimiento político, cuando el pueblo salió a la calle el 17 de octubre de 1945 para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

También participaron el gobernador electo de La Pampa, Sergio Ziliotto, candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof, los diputados Eduardo De Pedro, Cristina Álvarez Rodríguez y Daniel Scioli; y los senadores Anabel Fernández Sagasti y Carlos Caserio; los dirigentes Felipe Solá y Santiago Cafiero, y el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja.

“Lo que vamos a hacer es no prometer, nos vamos a hacer cargo de los problemas de los argentinos. Vamos a hacerlo una vez más. Somos la Argentina. Tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos a hacerlos todos juntos”, concluyó.

Fernández estuvo acompañado en el escenario por los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Casas (La Rioja), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis); y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González.