Decisión crucial: las incertidumbres políticas que comenzarán a ser despejadas (referencia a Entre Ríos)

Faltan apenas ocho días para que la incertidumbre política y económica en la que vive el país después de las elecciones primarias del 11 de agosto pasado empiece a despejarse. El escenario de incógnitas no favorece a una actividad como la agroindustria, que administra tiempos biológicos propios. y necesita previsibilidad. Por eso, el resultado de las elecciones del 27 de este mes pueden ser cruciales para la actividad.

Sobre los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las PASO -Alberto Fernández y Mauricio Macri- hay dudas y certezas, aunque en proporciones invertidas. Pese a que el candidato del Frente de Todos dijo que había que terminar con la dicotomía campo- industria y que el conflicto por la 125, las invocaciones a la Junta Nacional de Granos, reforma agraria, aumento de la presión impositiva y control de precios que salieron de su espacio generaron preocupación.



En el caso del presidente Macri, sus propuestas sobre el sector se concentran sobre la política de ganar competitividad metro a metro, abrir mercados y reducir la burocracia. Sin embargo, hay dudas sobre cómo podría resolver los problemas de la economía que se agravaron en su mandato: inflación, elevadas tasas de interés y recesión, entre otros.



Para intentar despejar algunas de esas dudas, LA NACION consultó a distintos referentes y especialistas.

"Después de las PASO hubo un shock, la decisión es esperar y ver", dice el consultor de empresas agropecuarias Teo Zorraquín. "Todo depende de si uno está o no endeudado, o si trabaja en campo alquilado o propio", explica en relación con la situación actual del campo. "Los que no tienen problemas financieros están más tranquilos", señala.



Para el especialista de la consultora Zorraquín+Meneses después de las PASO "las inversiones de largo plazo están en el freezer" y se priorizan las estrategias defensivas. "No se pudo modificar mucho por los tiempos biológicos", indica.



Para Zorraquín, si gana Fernández "se ajustarán los planteos productivos y la respuesta se va a conocer en la campaña 2020/21". En caso de haber una mayor presión fiscal, el especialista creen que van a quedar afuera del sistema quienes no ajusten su eficiencia. Destaca que en el país la superficie sembrada oscila con un escenario optimista entre 32 y 34 millones de hectáreas y en uno pesimista entre 30 y 31 millones de hectáreas. "Lo que va a estar en juego, si hay más o menos presión impositiva, son las zonas alejadas de los puertos", observa.

Para el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, Alberto Fernández ya dijo lo que pensaba. "Expresó claramente que iban a volver las retenciones y la segmentación, sabemos como resulta y termina eso, no ha cambiado nada en su visión de la época anterior", sostiene y agrega: "Me parece loable la intención de abaratar alimentos, pero [por Fernández] no dice cómo hacerlo". Para el dirigente radical con esa indefinición "se vuelve a lo mismo: cerrar exportaciones y poner cupos, lo que está en el gen del kirchnerismo".

En caso de gane Macri, el dirigente destaca su acuerdo con la apertura de mercados. Sin embargo cree que se deben corregir la presión impositiva y el acceso al crédito. "Son dos puntos sustanciales de cualquier política agropecuaria", advierte. Además, cree que hay fortalecer las economías regionales. "Se necesita instrumentar un fideicomiso para cooperativas y organizaciones de productores como hicimos nosotros con el Fondagro", puntualiza.



En tanto, para Bernardo Piazzardi, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral hay un escenario transversal, gane quien gane. "El problema es el déficit fiscal, la presión impositiva y la necesidad que tiene el país de generar divisas", dice. "Cualquiera que asuma tiene que corregir eso", señala. "El programa de cada uno está clarísimo, en el caso de ganar Macri va a haber continuación de lo que se viene haciendo. Con Fernández los antecedentes son malos; si se vuelve al concepto de la mesa de los argentinos nos equivocamos", apunta.



"Castigar a la producción no es igual a asegurar la mesa de los argentinos", dice y pone como ejemplo las políticas que instrumentan Estados Unidos y Brasil. "En Estados Unidos hay un programa alimentario para 60 millones de personas que asegura su canasta básica y Brasil instrumentó el plan Bolsa Familia", indica. "En Estados Unidos no castigaron a los farmers con el 30% de impuestos y en Brasil, no ahogaron a la producción, y se transformaron en líderes mundiales en la industria de la carne, la cerveza y los jugos de naranja, por ejemplo" destaca.

"Es mucho más inteligente impulsar una canasta saludable, con el aporte de todos los especialistas, que mejore la disponibilidad de alimentos tal como lo establece la FAO que castigar a la producción", sostiene.

En tanto, para la productora Patricia Gorza, del partido de Nueve de Julio, "gane quien gane no cambia nada, son cuestiones circunstanciales en materia económica, lo que ocurre es que no tenemos una política pública para el sector". En su opinión "es cierto que en la 125 los modos no eran los adecuados y hubo políticas agresivas, pero los países que funcionan tienen una política pública propia para el sector; el agro brasileño tiene un frente parlamentario que le permitió crecer tanto en los tiempos de Lula y Dilma Rousseff como ahora, con Bolsonaro", señala. "Mientras el sector no tenga un reacomodamiento interno eso no va a cambiar, tenemos que tener un espacio que englobe tanto a las cuatro entidades gremiales, como al Mocase o a los horticultores de La Plata, respetando la identidad, pero unidos", sostiene.

Para Gorza, que también trabaja en un programa de educación en comunidades rurales, una política agropecuaria debe ir "de abajo hacia arriba" con un mayor participación de los jóvenes en las decisiones, para que no queden limitados a la presencia en los ateneos juveniles. "Si eso no cambia vamos a seguir renegando contra la política", opina.

El mal llamado voto del campo

En los últimos años ganó espacio en la opinión pública el término "voto del campo" en referencia al resultado de las elecciones en el interior del país. Así, en 2009, cuando el kirchnerismo perdió en la mayoría de la región pampeana se habló del "voto soja" en referencia a los ecos del conflicto de 2008 por la resolución 125. Sin embargo, cuando ganó en 2011 hubo opositores que acusaron al campo de "haberse dado vuelta" y apoyar a Cristina Kirchner, cuando obtuvo el 54% de los votos.

"Una cosa es el voto del productor y otro el de la ruralidad", dice el dirigente radical y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

"Hay unas 300.000 explotaciones agropecuarias, si se multiplican por cuatro, una familia promedio, da 1,2 millones de personas, a eso hay que agregar la mano de obra, los profesionales y la gente que vive en los pueblos que no necesariamente votan igual que los productores", destaca.

"Pensar en que (si la oposición) gana por algún voto en esas localidades, tienen el apoyo del campo es un error", opina Buryaile.



Propuestas y negociaciones

Mesa de enlace

La Mesa de Enlace elaboró una propuesta de 14 puntos que entregó a todos los candidatos a presidente de la Nación en la que proponen reducir la presión impositiva, sostener la apertura de mercados y facilitar el acceso al crédito. También proponen llevar adelante una política de desarrollo rural.





Las bolsas

En paralelo, las Bolsas de Cereales y Comercio de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Chaco, Bahía Blanca y Entre Ríos en el piden "respetar la institucionalidad, asegurar el orden jurídico, garantizar derechos de propiedad en toda la cadena de valor agroindustrial, y sostener reglas claras en materia económica".

Contra el hambre

En el marco de la comisión de entidades de la Bolsa de Cereales se analizó la posibilidad de sumarse a la discusión por el plan contra el hambre que propuso el candidato del Frente de Todos. Se expresó un consenso sobre apoyar la creación de una tarjeta alimentaria para los sectores más necesitados.

Fondos

La Sociedad Rural Argentina (SRA) no participó de este encuentro y emitió un informe en el que afirma que los US$ 11.500 millones al año que tributa el agro en impuestos serviría para pagar por tres años una canasta alimentaria básica para la población en situación de indigencia.

Contacto

Los equipos técnicos de las entidades rurales se reunieron en la semana con uno de los referentes económicos de Alberto Fernández, Matías Kulfas. Según los participantes, la reunión fue positiva, aunque no se llevaron definiciones tajantes por parte del economista.