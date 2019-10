Qué provincias votan gobernadores el domingo 27 de octubre (Entre Ríos elige legisladores nacionales)

Este domingo 27 de octubre en la Argentina no solo se eligen Presidente y Vice. Además, en tres provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrá elecciones para renovar las autoridades ejecutivas. A eso se suman las listas de diputados y senadores en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, la contienda está casi definida entre Axel Kicillof (Frente de Todos) y María Eugenia Vidal (JxC). Durante las PASO, el peronismo arrasó y el exministro de Economía obtuvo 49,34% de los votos, en tanto que la actual mandataria alcanzó 32,56%. La diferencia de casi 20 puntos hace que la remontada sea casi imposible, sobre todo porque no hay segunda vuelta y la elección se define por un voto, sin importar los porcentajes de diferencia entre los candidatos. Además se renovarán 35 bancas de la Cámara de Diputados y otro tanto en la Legislatura (46 diputados y 23 senadores provinciales). Por último, se vota intendente en los 135 municipios. La Ciudad de Buenos Aires elige Jefe de Gobierno y vice, y una eventual segunda vuelta será el 24 de noviembre. Ese panorama es el más probable ya que acceder al balotaje es más sencillo que en la nacional: el triunfo en primera vuelta será solamente con el 50% más un voto. Durante las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, que va por la reelección obtuvo 46,48% de los votos, por ende no le alcanza para liquidar la elección este domingo. Su rival, Matías Lammens obtuvo el 31,93%. El domingo, además, se eligen 12 diputados y se renueva la mitad de la Legislatura porteña. En Catamarca la elección también parece casi definida. Allí el candidato oficialista Raúl Jalil se impuso con comodidad en las PASO. Obtuvo el 57% de los votos. En segundo lugar quedó el candidato de Juntos por el Cambio, Roberto Gómez, referente de la Unión Cívica Radical catamarqueña, con el 25%. Catamarca, además, renueva la mitad de su legislatura bicameral: 20 diputados y ocho senadores. Por último, en La Rioja no hubo PASO a gobernador. Sin embargo, observando los resultados a nivel nacional se estima que el oficialismo del PJ tiene todas las de ganar. Es que Alberto Fernández llegó al 50% de los votos, en tanto que Mauricio Macri al 31,64%. El candidato del peronismo es Ricardo Quintela y de JxC Julio Martínez. Además se renueva la mitad de la Legislatura al elegir 18 diputados provinciales. Todas las provincias votarán la mitad de sus representantes en la Cámara de Diputados: Santa Fe, 10; Córdoba, 9; Mendoza y Tucumán, 5; Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Salta, 4; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego, 3; Catamarca, La Pampa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz, 2. Por último, el Senado cambia sus integrantes por tercios cada dos años. Así, ocho provincias elegirán dos senadores por la mayoría y uno por la minoría. Son la ciudad de Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero, Neuquén y Entre Ríos.