Las disputas del domingo, además de la elección presidencial (referencia a Entre Ríos)

La elección de este domingo será la 19ª desde el retorno de la democracia en 1983. Además del comicio presidencial, que se lleva todos los flashes,se elegirán cientos de cargos en todo el país, tanto ejecutivos como legislativos. A nivel nacional se votará para la renovación parcial del Congreso. En Diputados, a partir de diciembre habrá 130 bancas renovadas de las 257. Los distritos que más eligen son Buenos Aires, con un total de 35; Ciudad de Buenos Aires, 12; Córdoba, 10; Santa Fe, 9; y Mendoza y Tucumán, 5. El resto elegirá entre dos y cuatro diputados, que se repartirán de forma proporcional según el sistema D'hondt. En el Senado, en cambio, ocho serán los distritos que votarán. Es que en este caso se renueva por tercios y cada provincia vota cada seis años. En esta oportunidad, las que elegirán representantes para el Senado son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Según los resultados de las primarias, algunos de los senadores más conocidos que podrían ingresar a partir del 10 de diciembre son Martín Lousteau, Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Alberto Weretilneck, Claudia Ledesma y también podría renovar Alfredo De Angeli. El caso de Jorge Capitanich es especial:si bien aparecerá en la boleta el próximo domingo, ganó las elecciones para ser el próximo gobernador de Chaco, y ese será el cargo que ejercerá.

Pero además del Congreso nacional, cuatro distritos elegirán sus cargos provinciales. Este año, la mayoría de las provincias optó por un calendario desdoblado, por lo que ya se eligió buena parte de los gobernadores. La única que dejó sus comicios locales para después de los nacionales es Salta, que lo hará el 10 de noviembre. La provincia de Buenos Aires, con el 37% del padrón nacional, es una de las que votará de forma unificada el próximo domingo. La victoria contundente que logró Axel Kicillof en las primarias frente a la gobernadora María Eugenia Vidal lo hacen llegar como el principal favorito. En agosto obtuvo 18 puntos de diferencia, 52% contra 34%.

En la capital, a contramano, Juntos por el Cambio tuvo una de sus pocas victorias. Horacio Rodríguez Larreta logró el 50,5% de los votos positivos, 16 puntos más que Matías Lammens, y aspira a repetir el resultado el próximo domingo. De esa forma no necesitaría una segunda vuelta, lo que es casi una tradición en la ciudad de Buenos Aires. Catamarca es otra de las provincias que elegirá gobernador el domingo. El gran candidato es Raúl Jalil, del Frente de Todos, ya que obtuvo el 62% en las primarias de agosto. El intendente de la capital provincial le sacó más de 34 puntos de ventaja a Roberto Gómez, de Juntos por el Cambio. Allíse elegirá alsucesor de Lucía Corpacci, quien dejará el cargo después de ocho años. Estaba habilitada a un tercer mandato, pero eligió correrse del centro de la escena. Finalmente, también en La Rioja elegirá gobernador. Allí no hubo primarias y Sergio Casas dejará su cargo actual, luego de que la Justicia no lo habilite a presentarse. Ricardo Quintela, del Frente de Todos, parte como favorito, ya que en las PASO la boleta del Frente de Todos sacó el 52% de los votos en la categoría presidente. Julio Martínez es el candidato de Juntos por el Cambio. El actual senador nacional fue ministro de Defensa del actual gobierno y competirá por tercera vez por el cargo. Por afuera se presentará Luis Beder Herrera, quien fue gobernador durante 2007 y 2015 y actualmente es diputado nacional. Es peronista y buscaba el apoyo de la fórmula Fernández-Fernández, pero no lo logró. Irá con boleta corta, no presentará candidatos a diputados ni a presidente.