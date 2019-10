Cómo quedará conformado el Congreso a partir del 10 de diciembre (datos Entre Ríos)

Con la victoria de Alberto Fernández por sobre Mauricio Macri por 48,03% contra 40,44% en primera vuelta, no sólo se definirán los próximos cuatro años del país, sino que también quedarán reconfiguradas ambas cámaras del Congreso de la Nación, que en estas elecciones renovaron 130 diputados y 24 senadores. Cámara de Diputados Con estos resultados, si bien entre Cambiemos y el Frente de Todos se dio una paridad en el ingreso de legisladores debido a la mayor polarización de esta elección respecto a las PASO, el futuro partido gobernante podrá tejer alianzas con sus aliados para quedar cerca del quórum que se logra con 129 diputados. Ingresaron por esta fuerza nombres como Sergio Massa, que podría presidir la Cámara a partir de 2020, el actual senador Fernando “Pino” Solanas y los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone y de La Rioja, Sergio Casas. Renovaron sus bancas, entre otros, Luana Volnovich, Máximo Kirchner, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Cecilia Moreau, José Luis Gioja y Eduardo “Wado” de Pedro. Según trascendió en los últimos días se espera, que al igual que Cambiemos, el Frente de Todos no actúe parlamentariamente como un solo bloque unívoco sino que conforme un interbloque, que les permitirá a sus diputados y líderes políticos mantener sus diferencias de origen y votar en conjunto cuando sea necesario. El Frente de Todos podría recurrir a alianzas para alcanzar el quórum con el bloque del Frente Cívico por Santiago, que responde al gobernador Gerardo Zamora, que hizo activa campaña por la fórmula Fernández-Fernández y se presentó a elecciones con boleta corta. Su fuerza tenía seis diputados, puso en juego tres este domingo y consiguió alzarse con tres bancas. Lo mismo podría ocurrir con los legisladores del bloque Partido Renovador de la Concordia (Misiones), los puntanos de Unidad Justicialista, que responden a Alberto Rodríguez Saá y con los catamarqueños de Elijo Catamarca. Entre todos sumaron ocho legisladores más.

En tanto, Juntos por el Cambio, que ponía en juego 46 bancas de 107 -contando a sus aliados de Evolución Radical- se alzó con 56 y quedaría con 119 escaños. A partir del 10 de diciembre, llegarán a la Cámara baja el actual ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, María Luján Rey -la madre del joven fallecido en la tragedia de Once-, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el legislador porteño y hombre de Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro. En tanto, Silvia Lospenatto, Karina Banfi y Mario Negri, revalidaron sus escaños. Por su parte, Consenso Federal, la fuerza de Roberto Lavagna logró alzarse con tres bancas al quedar como tercera fuerza nacional y su bloque estará integrado por siete diputados. La legisladora Graciela Camaño renovó su lugar en la Cámara por la provincia de Buenos Aires. También ingresaron el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y el santafesino, Enrique Estévez . No lograron renovar sus bancas Marco Lavagna por la Ciudad de Buenos Aires, ni Pablo Kosiner, por Salta. En tanto, Córdoba Federal, el bloque que responde al gobernador, Juan Schiaretti, que tenía cinco diputados y ponía en juego dos bancas, sólo logró una. El Frente de izquierda y de los Trabajadores que ponía en disputa una de sus tres bancas, no logró ninguna. Por esa fuerza, quedó afuera Myriam Bregman, que en las últimas semanas había militado el corte de boleta para ingresar por la Ciudad de Buenos Aires. Cámara de Senadores Cámara de Senadores La Cámara alta se renovó en un tercio este domingo y se eligieron 24 nuevos senadores. Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, fueron las ocho provincias que votaron a sus nuevos tres representantes que tendrán mandato hasta 2025. En el Senado, la actual oposición y flamante oficialismo, representado por el Frente de Todos también vio crecer su número de escaños, lo que le permitirá tener quórum propio -más de 37 senadores- después del 10 de diciembre, con la conformación de un nuevo interbloque. A su interior, el bloque del Frente para la Victoria, que puso en juego tres bancas, consiguió XX. Cristina Fernández de Kirchner que resultó electa como vicepresidenta, será desde el próximo recambio legislativo la presidenta del cuerpo. Su banca será ocupada por su suplente -electo en 2017- Jorge Taiana. En tanto, se sumaron al bloque nombres como Mariano Recalde –senador por la Ciudad de Buenos Aires- y el exsecretario general de la Presidencia del kirchnerismo, Oscar Parrili –senador por Neuquén-. También renovaron sus bancas la rionegrina Silvina García Larraburu y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara. El Bloque Justicialista –que responde a los gobernadores y apoyaron la fórmula de los Fernández- quedó con 12 senadores con la llegada del entrerriano Edgardo Kueider. Dentro de este espacio, habría que ver qué postura toma el riojano Carlos Menem. El Frente Cívico por Santiago, el Peronismo por Tucumán, el partido Justicialista La Pampa, Chubut Somos Todos, Justicialista Chubut, Justicialismo San Luis, el Movimiento Popular Neuquino y el Frente Todos Santiago del Estero, que reúnen entre todos 11 senadores también formarían parte del interbloque Frente de Todos. El interbloque Juntos por el Cambio (PRO, UCR y otros monobloques) ampliará su fuerza de 24 a 27 senadores. Entre las caras nuevas que ingresaron figuran Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, por la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, renovaron sus escaños el entrerriano Alfredo de Angeli, el salteño, Juan Carlos Romero y la neuquina Lucila Crexell, que subió al primer lugar de la lista tras el fallecimiento del exintendente de Neuquén capital, Horacio “Pechi” Quiroga. En el juego de fuerzas parlamentarias está por verse también hacia dónde se ubicará el puntano Adolfo Rodríguez Saá de Unidad Justicialista. Si bien en julio de este año había tenido un acercamiento a Cambiemos, tras una reunión con Mauricio Macri y se especulaba con la formación de un interbloque en el Senado, el pasado 18 de octubre, brindó una conferencia de prensa en la que dio su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. La pregunta es si continuará con su monobloque o si se integrará al interbloque del Frente de Todos. Además, quedan los bloques Santa Fe Federal, de Carlos Reutemann, otro de los que Miguel Ángel Pichetto intentó seducir y el bloque Misiones integrado por Maurice Closs y Magdalena Solari. Por último, ingresó a la Cámara alta el actual gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, por Juntos Somos Río Negro. Todos los nuevos ingresantes al Senado, provincia por provincia Todos los nuevos ingresantes al Senado, provincia por provincia Ciudad de Buenos Aires Juntos por el Cambio: Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri Frente de Todos: Mariano Recalde Río Negro Frente de Todos: Martín Doñate y Silvina García Larraburu. Juntos Somos Río Negro: Alberto Weretilneck. Santiago del Estero Frente Cívico por Santiago Claudia Ledesma Abdalá de Zamora y José Emilio Neder. Frente de Todos: Gerardo Montenegro Entre Ríos Juntos por el Cambio: Alfredo de Angeli y Stela Olalla de Moreira. Frente de Todos: Edgardo Kueider. Neuquén Frente de Todos: Oscar Parrilli y Silvia Sapag Juntos por el Cambio: Lucila Crexell Salta Frente de Todos: Sergio Leavy y Nora del Valle Giménez. Juntos por el Cambio: Juan Carlos Romero Tierra del Fuego Frente de Todos: Matías Rodríguez y María Eugenia Duré Juntos por el Cambio: Pablo Blanco Chaco Frente de Todos: Jorge Capitanich y María Inés Pilatti Vergara (deberá asumir Antonio Rodas en lugar de Capitanich, que fue electo gobernador de Chaco el pasado 13 de octubre). Juntos por el Cambio: Víctor Zimmerman Data Viz: Xavier Ibarreche