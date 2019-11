Distinción para Selva Almada (entrerriana ganó premio internacional)

La experiencia profunda, poética y tangible del paisaje, “la precisión cinematográfica de una road movie estática, como una París, Texas del sur”, ha impactado en el imaginario de los lectores del Reino Unido, que han decidido elegir a la escritora Selva Almada como ganadora del First Book Award de la Feria Internacional del Libro de Edimburgo 2019 (Escocia) por la novela El viento que arrasa, traducida al inglés como The Wind that Lays Waste por Chris Andrews y publicada por Charco Press. “Este libro es una obra maestra: hermoso, condensado, oscuro y descriptivo con personajes que se sienten tan reales que podrías jurar que te has cruzado con ellos en algún puesto avanzado olvidado en la carretera”, han comentado los votantes, que también han destacado que la prosa de la novela “está llena de una profunda comprensión de la condición humana, el amor y la tristeza”.



Almada (Villa Elisa, Entre Ríos, 1973) declaró al recibir el premio que está “muy contenta” del que el libro haya sido elegido por los lectores. “El viento que arrasa es la primera novela que escribí y la que me abrió las puertas a miles de lectores, no sólo en mi país, sino también en una amplia gama de lugares como Suecia, Brasil, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, los Estados Unidos y ahora, el Reino Unido”, enumeró la autora de Ladrilleros (2013), publicada también por Mardulce y reeditada en la colección 8M que Página/12 ofreció el año pasado a los lectores del diario; el libro de cuentos El desapego es una manera de querernos y las crónicas de Chicas muertas, entre otros títulos, que ha sido finalista del Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón y del Premio Tigre Juan.

El viento que arrasa comienza con la avería del auto en el que viajan el reverendo Pearson y su hija Leni. La llegada al Chaco se demora por el desperfecto. En una estación de servicio funciona el taller mecánico del Gringo Brauer y de su ayudante Tapioca, que se encargarán de reparar el vehículo. Pero no será lo único que habrá que arreglar en esta novela en la que Almada capta con una hondura casi lírica el modo que tienen los personajes de relacionarse con la soledad y el silencio. “La edición que ha producido Charco Press es una de las más bellas, y a través de este premio celebro el trabajo meticuloso y amoroso de esta editorial. Realmente disfruté mi participación y mi visita a la ciudad en agosto pasado. Este premio es un regalo inesperado: la mejor señal para que todos mis libros lleguen al Reino Unido”, agradeció la escritora que es considerada “una de las voces más poderosas de la literatura argentina contemporánea y una estrella emergente de la ficción latinoamericana”.