Axel rompió el silencio, mientras se prepara otra denuncia en su contra (show en Entre Ríos)

Después de la denuncia por abuso sexual presentada el pasado miércoles 16 de octubre en Río Negro, el domingo el cantante Axel decidió romper el silencio al respecto por primera vez, durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo, Entre Ríos. Para ello, antes que referirse a la situación judicial, eligió victimizarse y asegurar que "mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso".



Días pasados, en el marco de la investigación que se le sigue por abuso sexual, el músico se negó a someterse a peritajes psiquiátricos y psicológicos a los que, en cambio, la denunciante sí se había sometido a pedido de la defensa de él, informaron fuentes judiciales a este diario.

En tanto, el abogado José D'Antona, que representa a la joven rionegrina, adelantó a Página/12 que en los próximos días otra mujer radicará ante la Justicia una denuncia por abuso que tiene como victimario al cantante. "Es un caso aparte, independiente del de Río Negro", detalló el letrado.



El domingo, el cantante habló a sus seguidores desde el escenario, antes de interpretar la canción Afinidad, con la que abrió su show. Después de agradecer la presencia de sus fans, el artista “Axel”, que en realidad se llama Patricio Fernando Witteveen, sostuvo que "como bien saben mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso".

Después agregó que "estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión está la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la Justicia verdadera".

Una nueva denuncia en ciernes



El abogado D'Antona adelantó a este diario que en los próximos días "una mujer mayor de edad radicará una denuncia" contra el cantante, también por un episodio que habría configurado un delito sexual.

La acusación "sería por abuso sexual simple", que "preve penas de 1 a 4 años de prisión". Lo denunciado, y la tramitación judicial que vaya a tener este nuevo caso, es "independiente" de la investigación que tramita en Río Negro desde octubre.



En Río Negro, la denuncia por abuso sexual fue presentada por una joven que prefirió no revelar públicamente su identidad. “Los hechos habrían ocurrido en Río Negro y la denunciante es de la zona”, había informado entonces a Página|12 el abogado D’Antona. Ese episodio “es de índole sexual y no está prescripto, sino le habría aconsejado no denunciar”, añadió el letrado, que también asesoró a la actriz Calu Rivero.

Un comunicado del Ministerio Público Fiscal, que se emitió horas después de que trascendieran rumores sobre una posible denuncia señaló que “atento al interés público que despertó el caso”, detalló que “según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple”.

Esa acusación contra el artista “Axel” está tipificada en el “art. 119 primer párrafo del Código Penal”, que define penas de entre 6 meses y 4 años de prisión por abusar sexualmente de una persona menor de 13 años o cuando ocurre "mediante violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción."