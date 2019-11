Macri pidió que se cuide el "legado" de su Gobierno para el campo (exposición del entrerriano Etchevehere)

"Son inversores seriales, donde ven un mango compran maquinaria y tecnología", elogió al campo el presidente Mauricio Macri durante la presentación del informe de gestión 2016-2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Centro Cultural Kirchner. Si bien no hizo mención directa al cambio de gestión a partir del próximo 10 de diciembre, luego indicó en relación a las políticas de su Gobierno hacia el sector: "La tarea enorme que tenemos es cuidar este legado apostando siempre al diálogo".

Macri halagó así al campo y destacó la capacidad para reponerse que tuvo en los últimos años, como tras la sequía de la campaña pasada.



La presentación del informe de gestión 2016-2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reunió a los funcionarios de esa cartera con el objetivo de mostrar los principales ejes de la gestión de Cambiemos hacia el campo. El presidente fue recibido con aplausos y de pie ante más de 600 asistentes entre los que se encontraban funcionarios del Gobierno y dirigentes rurales.



Macri aseguró que el agro cumple un rol fundamental para la consolidación de una Argentina federal. "El campo sigue siendo el gran motor de la Argentina", afirmó. También se refirió a la sequía que sufrió en la campaña pasada, que después fue seguida por una cosecha récord de 147 millones de toneladas. En esta línea, añadió: "El campo volvió a sorprender a todos los argentinos. Tiene una enorme capacidad de sobreponerse".

En relación a la apertura de nuevos mercados, Macri aseguró que "esto recién comienza". Además, resaltó el diálogo alcanzado con el sector a través de las Mesas de Competitividad, que fueron más de 30.

El presidente aprovechó la ocasión para agradecer al sector por el compromiso y el trabajo realizado en conjunto. "Porque son grandes lograron aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que fuimos abriendo entre todos", observó.

Macri indicó que el sector está mejor preparado para los próximos desafíos. "No tiene que haber lugar para el miedo, sino que para el orgullo", indicó. Luego pidió dejar atrás "el encontronazo de décadas que no funcionaron", en referencia a la tensa relación que hubo entre el campo y el gobierno kirchnerista y sostuvo: "Lo que viene tiene que ser que los argentinos nos podamos entender".

En tanto, el ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere enumeró los principales ejes de la gestión y su impacto en el agro. Explicó que entre las medidas se encontraban la desburocratización de trámites, la promoción de la competitividad y la apertura de 253 nuevos mercados. Además, destacó el rol del diálogo entre lo público y lo privado. También resaltó la relación que se entabló entre el sector y el Gobierno."Dejamos de tratar al productor como un enemigo para tratarlo como un aliado", expresó.

Entre los resultados, el ministro contó que se simplificaron 1400 aranceles y 725 normas. Además, celebró el acuerdo Mercosur-EFTA (bloque que integran Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) y que se cumplió con el 100% de la cuota Hilton de carne a Europa por primera vez en una década. También habló sobre la sucesión de cosechas récord, que en la última campaña marcó, con 147 millones de toneladas, un crecimiento del 30% respecto al ciclo 2017/18.



Etchevehere destacó la recuperación de la ganadería y ejemplificó que las exportaciones de carne bovina pasaron de menos de 200.000 toneladas en 2015 a casi 800.000 toneladas que cerrarán este año.

Aunque no explicitó de qué forma seguirá trabajando con el sector agropecuario, al concluir su presentación Etchevehere dijo: "Esto no se termina acá, no va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto, porque todavía tenemos muchísimo para trabajar en equipo para seguir llevando la mejor calidad de vida a todos los argentinos".

Durante la jornada, diferentes responsables de área presentaron sus informes. Lo hizo el jefe de Gabinete, Santiago Del Solar, y los tres secretarios del Ministerio, Guillermo Bernaudo, de Agricultura, Ganadería y Pesca; Andrés Murchison, de Alimentos y Bioeconomía, y Santiago Hardie, de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. También expusieron los titulares del INTA y el Senasa, Juan Balbín y Ricardo Negri, respectivamente; el interventor del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Marcelo Lobbosco; el presidente del Instituto de Vitivinicultura, Carlos Tizio Mayer, y el del Instituto de Semillas, Raimundo Lavignolle.



Los funcionarios contaron los avances en investigaciones, la reducción de gastos operativos, la desburocratización realizada y la simplificación de trámites que se llevaron adelante durante los cuatro años de gestión.



Del evento también participaron Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina ( SRA); Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina ( FAA); Javier González Fraga, presidente del Banco Nación; Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas ( CRA) y Luciano Miguens, expresidente de la SRA.