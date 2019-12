La apertura de nuevos mercados disparó las exportaciones de alimentos (declaraciones del entrerriano Etchevehere)

En lo que son últimas semanas en los despachos oficiales, los funcionarios de Agroindustria suman datos de un balance de gestión que consideran más que positivo. Entre ellos destacan la apertura de mercados lograda en los últimos cuatro años. Hoy suman 253 destinos abiertos a los productos agroalimentarios argentinos y posibilitaron un salto exponencial en volumen y divisas de actividades de las distintas economías regionales.

De acuerdo con estadísticas oficiales, las ventas de agroalimentos pasaron de representar apenas u$s 27 millones en todo el primer año de mandato de Mauricio Macri, a sumar u$s 526 millones solo en los primeros ocho meses de este año. Un salto de más de 1800% apuntalado por la demanda externa, en particular de China, que en los últimos cuatro años abrió al país su gigantesco mercado a la carne vacuna, caprina, porcina, y ovina; los arándanos frescos y las arvejas; mandarinas; aceite de soja; cerezas y miel, así como recientemente habilitó el ingreso de la harina de soja argentina.

A eso se suma la apertura de la nuez pecán, miel fraccionada y langostinos y camarones a Brasil; la carne, los limones a Estados Unidos; la carne bovinas de la Patagonia a Japón por primera vez, entre otros El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, planteó que la gestión saliente "se propuso reinsertar a la Argentina de manera inteligente al mundo y abrimos 253 nuevos mercados en estos años"

"El presidente Macri generó confianza en los líderes internacionales y fue fundamental para poder consolidarlas relaciones con otros países y bloques. Gracias a ello, conseguimos sociedades estratégicas con la mayoría de ellos", enfatizó.

Santiago del Solar, jefe de Gabinete de Agroindustria remarcó la importancia a futuro de la apertura de mercados. Enfatizó que es un proceso que "ordena mucho la producción" dado que al haber un flujo de compra, dispara inversiones, estándares laborales, sanitarios, fiscales" y tracciona a la mejora a la cadena productiva.