La siembra de arroz en Entre Ríos será la más baja de los últimos 25 años

"No escapamos a la realidad de todas las economías regionales. En el caso de Entre Ríos, este año va a ser la siembra más baja de los últimos 25 años, no vamos a llegar a las 50.000 hectáreas, y esto es debido a la baja competitividad y rentabilidad", afirmó Jorge Paoloni, asesor y ex presidente de la Asociación Plantadores de Arroz de Entre Ríos, en diálogo con Canal Rural.

Luego explicó que el arroz es un cultivo muy intensivo en mano de obra, que genera empleo y que es seguro y altamente previsible, pero caro de producir.

"La situación económica que estamos viendo con suba permanente del precio de la energía, sin crédito, nos pone en una situación terrible, y es una lástima porque el arroz es uno de los motores de las provincias del norte y las economías regionales", remarcó.

Paoloni pidió al gobierno entrante que se convoque al sector para buscar competitividad, ver qué se necesita para aumentar la producción, que crezca la industrialización y poder exportar. "De nuestra producción el 70-75 por ciento se exporta, somos generadores de divisas, pero necesitamos las condiciones económicas y financieras positivas para poder trabajar", afirmó.