Recrudece el conflicto por semillas (temor por resolución del entrerriano Etchevehere)

Mientras el “estrés financiero” que comunicó oficialmente ayer la aceitera Vicentin para justificar primero la suspensión y luego la “reestructuración de pagos” del grupo corría como reguero de pólvora sacudiendo al sector agrícola, y cientos de camiones graneleros ahora sin destino fijo complicaban los puertos de descarga en Rosario, rápidamente analistas y operadores intentaban afianzar herramientas para atenuar el impacto en el mercado y en otras empresas del grupo, como Friar y Renova. Se descontaba que, al menos parte de la debacle se aceleró a partir de la fuerte salida de depósitos en dólares de los bancos en las últimas semanas (se estima que alrededor del 55%, al menos) lo que obligó a recortar fuertemente las prefinanciaciones de comercio exterior, actividad central de este tipo de empresas. También al recorte de las financiaciones del exterior, después del “reperfilamiento” anunciado por el Gobierno. Lo ocurrido, prácticamente a horas del cambio de gobierno (y que agrega una nueva complicación al gobierno de Alberto Fernández), se da simultáneamente con el creciente temor por la aparición “entre gallos y medianoche” de una resolución sobre el tema de semillas, tan controvertida, que volvió a provocar la reunión de buena parte de la cadena alrededor del sistema BolsaTech, de control de la mercadería (granos) que se vende, y que sería uno de los cambios que intentaría “colar” antes de irse, el equipo de Agricultura que comanda Luis Miguel Etchevehere. El mecanismo vino a zanjar el conflicto generado por la falta de aprobación de una Ley de Semillas que hace más de una década se encuentra varada en el Congreso, y cuyo último anteproyecto acaba de perder estado parlamentario por la falta de avances (mientras los diputados se ocuparon, casi todo el año, de las respectivas campañas proselitistas de sus partidos). Así, el sector privado, nucleado en las Bolsas de cereales, “ viabilizó un mecanismo que permitió administrar la toma de muestras, testeo, gestión e información con relación al uso o recepción de granos de soja, removiendo un serio obstáculo para su comercialización”, informaron ayer varias entidades, ante el temor creciente sobre cambios de último momento, justo cuando se logró el funcionamiento bastante regular del mercado, en especial de soja, que es el producto-problema por el conflicto que genera el “uso propio” que no termina de dirimirse, y que los distintos funcionarios de turno no fueron capaces de arbitrar hasta ahora. Los datos indican que “desde 2017, se analizaron 5.614.380 camiones, equivalente a 164 millones de toneladas de soja, correspondientes a entregas efectuadas en 1.966 establecimientos tales como puertos, plantas de acopio, acondicionadoras y plantas de molienda, de toda la región agrícola del país. El sistema surgió en diciembre de 2015 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires al cual adhirieron las restantes 6 Bolsas vinculadas a la actividad agropecuaria. Tuvo por objetivo brindar una solución a la disputa existente en la cadena agroindustrial la cual conllevaba el riesgo de la paralización del mercado de soja, algo que podría repetirse ahora psi se vuelve a retroceder en la instrumentación de soluciones estructurales. Este servicio (privado) brinda al Instituto Nacional de Semillas (INASE-público) los datos completos de todas las entregas de granos de soja, para la correspondiente verificación del cumplimiento de la legalidad del comercio de semillas, muy alterado por la “bolsa blanca” (que no paga los royalties correspondientes) y que se justifica en el “uso propio” que arguyen algunos, dando lugar a la fuerte irregularidad en el comercio de la semilla de soja . Etchevehere, y su jefe de Gabinete, Santiago del Solar, con uno de los directivos de la entidad de semillas y que estaría stand by “hasta el día después que dejes la lapicera que te da el cargo, y ahí nos vamos a volver a ver de igual a igual”, habría sido la sentencia del hombre de los semilleros al funcionario que la semana próxima vuelve al llano. Algunos ya reservan entradas. Pero, mientras algunos siguen preocupados por un clima que mantiene una sequía incipiente en buena parte de la región agrícola y, simultáneamente, por las medidas en materia impositiva que tomaría el nuevo gobierno profundizando las retenciones, para lo cual está “habilitado” a aumentar hasta 30% a la soja y 12% para los cereales, hasta fines de 2020, sin que tenga que pasar por el Congreso, como corresponde cuando se trata de impuestos. En tal sentido, en todas las reuniones se habló bastante del cuadro de sensibilidad que tiene varios técnicos, y en el cual se comprueba rápidamente como quedan afuera de la renta positiva, amplias zonas agrícolas, según se aumenten las retenciones. …que, también en la tradicional comida de Brangus, donde se anunció la realización el año que viene del Congreso Internacional de la raza, en La Rural de Corrientes, del 18 al 24 de abril con más de 500 reproductores expuestos y la inminente mudanza a su nueva sede en Palermo (al lado de La Rural). Pero mientras los invitados daban cuenta de suculentos bifes de costilla (entre otras delicias), los temas desgranados fueron variados, pero con lógico epicentro en el cambio de autoridades nacionales y la incertidumbre sobre las eventuales medidas que pueda adoptar el equipo de Fernández que, en el caso de Agricultura será encabezado por el chaqueño Luis Basterra (que fue ministro del sector en Formosa), uno de los nombres que sonaba desde el principio, y que reporta directamente a Cristina Fernández Así, los problemas de fletes que tienen a mal traer a los acopiadores (los sindicatos siguen presionando); el clima con mantenimiento de situación de incipiente sequía más tormentas y mangas de granizo que pueden afectar la producción agrícola, y el estado del trigo donde se consolidan no más de 18 millones de toneladas de los cuales estarían “anotadas” unos 12,5 millones de toneladas (pero no todas compradas), y la cantidad de mercadería “warranteada” debido a la incertidumbre creciente que hay en los mercados, estuvieron entre los temas más comentados.