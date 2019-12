El Congreso busca acordar sobre la paridad de género en el reemplazo de los legisladores (el caso de una entrerriana)

La discusión con perspectiva de género sobre cómo se dirimirán los reemplazos de los diputados nacionales electos en 2017, que están próximos a renunciar para ocupar un lugar en el gabinete nacional, está cerca de ser solucionada, no por la vía judicial sino por el camino político. Hasta el momento, varias fueron las integrantes de las listas legislativas que no lograron ingresar al Congreso hace dos años que acudieron a la Justicia ante el riesgo de que una interpretación discrecional de la normativa las deje fuera de juego.

Desde fines de 2017 está vigente la Ley de Paridad de Género, que establece el equilibrio “50 y 50” entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de representación política. Pero al momento de la conformación de las listas de ese año estaba en vigor la Ley de Cupo, por la cual solo existía la obligación de que las mujeres ocuparan el 30% de los lugares en las boletas. Con esta normativa, los reemplazos se producen por simple corrimiento de los candidatos siguiendo el orden de la lista, mientras que en la ley superadora se respeta el reemplazo por género: hombre por hombre y mujer por mujer.

Uno de los casos tiene que ver con el reemplazo de Guillermo Montenegro, electo intendente del partido de General Pueyrredón. El ex embajador argentino en Uruguay ocupó el tercer lugar en la lista de Cambiemos bonaerense en 2017 y quien debería sucederlo, por el criterio de “corrimiento”, es Adriana Cáceres, quien ocupaba el lugar número 16. Sin embargo, el sector del PRO que encabeza el nuevo jefe de bloque, Cristian Ritondo, promueve el ingreso de Marcelo del Sol, posicionado en el lugar 17 de la boleta. Aquí se pretende utilizar el criterio de la paridad, pese a que la ley no se encontraba en vigencia en aquel entonces.

Según supo PERFIL, el propio Ritondo comentó en diálogo con sus pares legislativos que su decisión era trabajar por el ingreso de Del Sol, que acudió a la Justicia para defender su postura, en simultáneo a la presentación judicial que ya realizó Cáceres, acompañada por PRO Mujeres y con el respaldo de la diputada Silvia Lospennato.

También hubo una presentación de Liliana Schwindt, quinta en la lista del Frente Renovador de 2017, que aguarda el ingreso en reemplazo de Felipe Solá, designado canciller a partir del próximo martes, y otros casos como Claudia Márquez, que integraba la lista del electo intendente de Córdoba Martín Llaryora, la kirchnerista bonaerense Claudia Bernazza y la entrerriana afín al gobernador Gustavo Bordet, Carolina Gaillard.

Una vez que asuma el gabinete el martes 10, se prevé una sesión en Diputados el jueves 12 para que asuman los reemplazantes y quede conformado el cuerpo con su nómina definitiva. Es por eso que desde la presidencia de la Cámara, a cargo de Sergio Massa, se está trabajando en una alternativa política que permita resolver el tema lo más rápido posible, sin esperar los tiempos judiciales, que podrían dejar bancas vacías por unos cuantos meses.

La impulsora de la movida es Malena Galmarini, quien en diálogo con PERFIL marcó como un error que la Ley de Paridad no haya tenido una cláusula que regule la transición con su antecesora. La propuesta es que se trabaje en un acuerdo político entre los jefes de los bloques y que a través de un acta de labor parlamentaria se unifique un criterio que deje fuera de la discusión a la Justicia. “Tenemos que encontrar una disposición transitoria que traiga al presente el espíritu de la Ley de Paridad, que es la conformación paritaria del cuerpo, no de las listas, pero eso no se puede hacer judicialmente porque se puede caer en la inconstitucionalidad de la ley. Y ahí hay que preguntarse: ‘¿Estamos yendo por nombres, por cargos o por una mayor institucionalidad en la Argentina?’”, señala Galmarini.