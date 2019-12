Expectativa: asumen 18 gobernadores y fijan agenda para enfrentar crítico 2020 (Bordet reasume la gobernación de Entre Ríos)

A la sombra de la unción mañana de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa -y acomodando sus tiempos a ese traspaso de poder-, entre hoy y el miércoles asumirán 18 gobernadores su mandato 2019/2023, con discursos que definirán la agenda para un primer año de gestión que estará signado a fuego por la crisis económica y financiera nacional. Previsiblemente, es en el primer grupo de gobernadores “nuevos” donde se concentran las principales expectativas sobre los anuncios que poblarán las primeras definiciones públicas, ya con la banda oficial calzada. Pero el segundo ramillete también suscita interés respecto de los pasos a seguir en 2020: a todos los alcanzan los coletazos de las urgencias de la crisis nacional, de la mano de la fuerte desaceleración de los ingresos locales, el impacto de la recesión y la inflación, el mayor peso de la deuda en dólares, la creciente presión por los compromisos salariales, la falta de acceso al crédito y los mayores apremios y necesidades de asistencia de sectores vulnerables, entre otros ejes acuciantes. Lunes de ceremonias anticipadas Lunes de ceremonias anticipadas Tras la ceremonia pionera el pasado sábado de la reelecta santacruceña Alicia Kirchner (ver aparte), hoy desplegarán sus actos de jura seis gobernadores electos: los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Jorge Capitanich (Chaco), además del radical Rodolfo Suarez (Mendoza) y de Arabella Carreras (Juntos Somos Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos). Habrá, en rigor, una séptima jura: la del actual vicegobernador Juan Carlos Arcando en Tierra del Fuego. Pero en este caso será sólo para tomar las riendas tras la renuncia -que quedará oficializada hoy- de Rosana Bertone, quien asumirá mañana su banca de diputada nacional. El 17 Arcando le dejará el comando provincial a Gustavo Melella (Forja), por lo cual en los hechos ambos serán los protagonistas del último tramo de la transición en la isla. En tanto, y tras ser anfitriones de Alberto Fernández el sábado en la capital provincial para inaugurar el parque urbano “Raúl Ricardo Alfonsín”, Jalil recibirá hoy a las 8.30 el comando de manos de la electa diputada nacional Lucía Corpacci, con un discurso que promete definiciones sobre el impulso a una amplia reforma constitucional. El ramillete de hoy incluye también a dos reelectos: a las 9 será el turno de la asunción de un nuevo mandato de Rodríguez Saá, mientras que Arcioni hará lo propio a las 13, tras un 2019 marcado por una grave crisis provincial, A las 11, en paralelo, la rionegrina Carreras recibirá la banda oficial de manos del electo senador nacional Alberto Weretilneck. Y a las 18 el receptor será el mendocino Suarez de parte del diputado nacional electo Alfredo Cornejo. El caso de Capitanich incluye un desdoblamiento: junto a su vice Analía Rach Quiroga jurará hoy a las 10.30 y dará su primer mensaje en la Legislatura, mientras que, tras asistir mañana a la ceremonia presidencial, recibirá luego el mando de manos del peronista Domingo Peppo a las 19 en el Parque de la Democracia, donde prometen “una gran fiesta popular por los 36 años de democracia”. El reelecto tucumano peronista Juan Manzur ya asumió el 29 de octubre, mientras que no hubo este año comicios a gobernador en Corrientes y Santiago del Estero. Martes, con raid y turno tarde / noche Martes, con raid y turno tarde / noche El 10-D también contará con una grilla de asunciones provinciales, aunque bajo el atardecer o la noche de cada capital, para posibilitar antes la presencia de los mandatarios en la ceremonia que ungirá a la dupla Alberto Fernández-Cristina de Kirchner en el Parlamento nacional. Una pretensión que los obligará a un raid ajetreado y no apto para la aparición de contratiempos de último momento. Con ese telón de fondo, mañana asumirán los peronistas Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Juan Schiaretti (Córdoba) y Ricardo Quintela (La Rioja), además del radical Gerardo Morales (Jujuy), del misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia), del transversal salteño Gustavo Sáenz y de Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino). La atención mayor estará puesta en Schiaretti, quien asistirá a la ceremonia en el Congreso y a las 20 tomará las riendas de su segundo mandato consecutivo en la flamante Legislatura. El cacique de Hacemos por Córdoba viene de cultivar una incómoda prescindencia durante la campaña presidencial, boleta corta mediante, que abre un signo de interrogación sobre la relación política que entablará con la Casa Rosada, en medio además de los resquemores sobre una inminente suba de las retenciones al campo, que golpeará a lo que considera “la economía regional” de Córdoba. Morales, por su parte, convocó a los jujeños a marchar mañana “por la paz” y desembocar frente a la Casa de Gobierno a las 18, en la antesala de la asunción de su segundo mandato, a las 19. Pero antes tendrá agenda en tierra porteña. “Voy a estar en el acto de asunción del nuevo Presidente, vamos a estar acompañando en este acto institucional tan importante”, dijo, además de asegurar que espera tener un contacto en los próximos días con Fernández. En paralelo, los también reelectos Uñac y Gutiérrez asumirán su segundo mandato a las 18 y a las 18.30 respectivamente, mientras que Ziliotto lo hará a las 19.30 (le entregará la banda el histórico peronista Carlos Verna) y Quintela a las 20 en el Superdomo, donde recibirá el poder de manos del diputado nacional electo Sergio Casas. Los que se desmarcarán en materia horaria, en cambio, son Herrera Ahuad y Sáenz, que tomarán el comando a las 9 (de parte de Hugo Passalacqua) y a las 10 (de manos del peronista Juan Manuel Urtubey), respectivamente. Con augurio de “fiesta popular” frente al Parlamento local (ver aparte), el mandatario electo del Frente de Todos desplegará un discurso con fuertes definiciones en materia de gestión y un duro diagnóstico de la herencia recibida. La lupa también estará puesta en Santa Fe, donde a las 17 el peronista Omar Perotti recibirá el poder de manos del socialista Miguel Lifschitz, luego de una transición no exenta de cortocircuitos. Además asumirán otros dos asistentes mañana a la unción presidencial: los reelectos Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). “Se hará la asunción oficial y ahí transmitiré un mensaje a todos los entrerrianos, donde se van a delinear las acciones de gobierno”, anticipó Bordet.