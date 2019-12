Sergio Varisco: piden 10 años de prisión (juicio en Entre Ríos)

Un fiscal federal pidió en un juicio oral que se condene a 10 años de prisión al ahora exintendente de Paraná Sergio Varisco (Cambiemos), acusado de financiar el narcotráfico. También pidió una pena de 15 para Daniel "Tavi" Celis, acusado de narco y sindicado como socio del dirigente radical. Según la fiscalía, se trató de la "organización criminal más importante" juzgada en Entre Ríos, que tenía como líderes a Varisco y a Celis, con un "acuerdo que excedía largamente lo político" y entre quienes oficiaban de comunicantes diversos funcionarios municipales.



El fiscal José Candioti señaló a Varisco como "coautor" de "financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes" junto al ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, para quienes solicitó sendas condenas a 9 años de cárcel. Además, el fiscal pidió que al ex intendente se le aplique una multa de 250.000 pesos, mientras que para los otros dos acusados, de 225.000.



Para la fiscalía, Varisco realizó “un acuerdo en septiembre de 2017” con Celis en el que “se comprometió a entregar 50.000 pesos mensuales para financiar” la venta de drogas.

El exintendente dijo a la prensa al retirarse de los tribunales: “A mí no se me imputa consumo ni peculado, lo único que quedó es un financiamiento con Celis cuando estaba preso, pero eso es imposible, nunca lo hice.” Varisco consideró “una barbaridad” la acusación de la fiscalía y recordó que “no hay nada más que una testigo que supuestamente lo involucra”, por lo que dijo sentirse “muy confiado” en que será absuelto. Sin embargo, en su declaración, Celis admitió que vendía cocaína y que trabajó en dos campañas de Varisco a cambio de "favores".

El fiscal detalló pruebas, escuchas, testimonios y elementos recabados durante la investigación que comenzó en 2017 con una llamada anónima a la Policía Federal alertando sobre un cargamento de marihuana. También pidió ocho años de prisión y una multa de 15.000 pesos para los imputados Cristian Silva; Miguel Leguizamón; Sergio Baldi; Gaston De La Fuente y los hermanos Omar y Jose Ghibaudo. Y requirió la absolución de María Esther Márquez, curandera que ayudaba "espiritualmente" a los hermanos Ghibaudo, dueños del campo donde aterrizó una avioneta con 317 kilos de marihuana, y a Renzo Bertana, hijo "de corazón" de Celis.



En una audiencia previa, los fiscales Jorge Ignacio Candioti y Leandro Ardoy, en un alegato que duró cerca de cinco horas, dieron a entender en forma contundente que consideraban responsables de los hechos investigados a los 32 imputados que llegaron a juicio. Antes de la intervención fiscal, el exintendente de Paraná Sergio Varisco, se declaró “inocente” de los cargos que lo señalan como financista del narcotráfico en la provincia. A pesar de estar procesado en esta causa desde junio de 2018, Varisco se mantuvo en el cargo hasta que fue reemplazado, la semana pasada, por Adán Bahl, del Partido Justicialista, quien se impuso en las elecciones realizadas este año.



A pesar de los argumentos expuestos por Varisco, los fiscales están convencidos de su responsabilidad en el financiamiento de la banda encabezada por Daniel “Tavi” Celis. En el juicio se juzgan dos causas relacionadas, la de la Narcoavioneta, por el hallazgo de 300 kilos de droga en mayo de 2017, y la de la Narcointendencia, en la que está vinculado el ex intendente, el ex concejal Pablo Hernández, y la ex secretaria de Seguridad e integrante de la policía provincial Griselda Bordeira.



El juicio oral comenzó el 19 de septiembre. Junto con Varisco, el principal imputado es Celis, quien al declarar ante los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, confesó que es traficante de drogas desde 2018 “por desesperación”, aunque los datos reunidos en las dos causas indican que se dedica a esa actividad delictiva desde antes. Celis confirmó que participó en la campaña en favor de Varisco en las elecciones de 2015.

Celis acompañó a Varisco en las recorridas por los barrios humildes, sobre todo en la zona oeste de Paraná, donde el jefe narco tiene gran influencia. El imputado confirmó que hubo un acuerdo con el entonces intendente, quien se habría comprometido a pagar el doble de los gastos realizados por Celis, quien le pidió “un 60 por ciento de interés más el índice inflacionario de ese año". Varisco le respondió que una parte del reclamo lo iba a pagar “en trabajo para la gente" amiga de Celis.

Sobre sus fotos de campaña con Celis, Varisco dijo que en los actos proselitistas “uno contacta con gente que conoce y que desconoce, y es objeto de miles de fotografías”. De todos modos, reconoció que el Movimiento Vecinal del Oeste, que lideraba Celis, “participó en la campaña, con idas y vueltas”.

En su declaración, Varisco dijo que funcionarios de nivel nacional, entre los que mencionó a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, intentaron vincularlo con el narcotráfico. Consideró que los policías federales que declararon en el juicio y señalaron que desde la intendencia salía el dinero para financiar el narcotráfico, presentaron “un informe sesgado, parcial, que fue derrumbado” en la audiencia.





“Hay gente que me quiso destruir políticamente, hubo funcionarios nacionales que quisieron dañarme. Patricia Bullrich comentó a todo el país tuiteado victimizándose de una foto acusándome en mi espacio político de narcomunicipio”, en referencia a la Municipalidad de Paraná.