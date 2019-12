Cuántos viajes hicieron al exterior y cuánto gastaron en viáticos los ministros de Macri (gastos del entrerriano Etchevehere)

Ni bien asumió el poder a fines de 2015, Mauricio Macri dejó entrever una visión política que ya había sostenido durante la campaña de aquel momento: que la Argentina se abriera al mundo. Para eso, destinó decisiones de Estado y también delegó esa representación en su gabinete. Para este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación realizó diversos pedidos de acceso a la información y analizó los documentos que dejó el Gobierno anterior sobre las salidas del país de sus ministros. La suma de los datos proporcionados revela que el Estado gastó 36,4 millones de pesos entre pasajes y viáticos, para un total de 203 viajes de su último gabinete. En adelante, se enumeran los datos obtenidos de mayor a menor en gastos entre pasajes y viáticos, y se desglosa la cantidad de viajes realizados.

1. El último ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, que se mantuvo en el cargo entre 2018 y 2019, realizó 21 viajes, el doble que su antecesor Ricardo Buryaile (2016 - 2017) en el mismo lapso de tiempo. En total, gastó 8,8 millones de pesos, por lo que es el ministro macrista que más dinero gastó en viajes al exterior. Etchevehere viajó con asiduidad a China: fueron 6 veces; el doble que a Estados Unidos. Estos datos muestran cómo el Gobierno de Mauricio Macri buscó mantener buenas relaciones -especialmente para exportar e importar- con las dos potencias que disputan la guerra comercial. 2. En 2017 Nicolás Dujovne comenzó su etapa al frente del Ministerio de Hacienda. A pesar de haber renunciado cerca del final del mandato de Macri, fue el ministro que más veces salió del país y el segundo que más gastó. Fueron 30 vuelos entre 2017 y 2019; pasó 124 días en el exterior (casi 4 meses). Para concretarlo, entre pasajes y viáticos, el Estado erogó 8,4 millones de pesos. Dujovne fue 6 veces a Estados Unidos, un dato que se comprende por la negociación que comenzó con el FMI en abril de 2018.

3. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las más mediáticas de la gestión macrista, hizo 20 salidas del país a lo largo de sus 4 años en funciones. El año en el que más traslados hizo fue el último, 2019, con 8 viajes. En total, rindió gastos por 3.4 millones de pesos. Su política consistió en gran parte en erradicar el narcotráfico. Esa operatoria traspasó las fronteras del país el 27 de septiembre de este año, cuando Bullrich se dirigió a Itapúa y Caazapá, en Paraguay, para un operativo antidrogas. “A fin de erradicar cultivos ilícitos de marihuana en territorio paraguayo”, dicta el documento, que explica que el traslado fue por el día y costó 3296 pesos. 4. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, salió de nuestro país 22 veces en los 4 años que duró su gestión, muy enemistada con la oposición kirchnerista. Tres viajes en 2016, seis en 2017, también seis en 2018 y siete en 2019. En total, gastó 3,1 millones de pesos. 5. Guillermo Dietrich, titular del Ministerio de Transporte, salió del país 21 veces. 15 de ellas entre 2016 y 2018, y 7 veces en 2019. ¿Sus gastos totales? 2,9 millones de pesos. Entre el 3 y el 7 de octubre de 2018, Dietrich estuvo en Estados Unidos promoviendo su programa de proyectos viales públicos y privados. Así lo revelan los registros: ”Reuniones con compañías estadounidenses y con instituciones financieras multilaterales. A los efectos de estimular la inversión para el financiamiento de los próximos proyectos de participación público - privada”. Aquel viaje costó 358 mil pesos.

6. El antecesor de Etchevere en Agricultura, Ricardo Buryaile, realizó 11 viajes al exterior entre 2016 y 2017, por un total de 1,8 millones de pesos. 7. Alejandro Finocchiaro, quien fue ministro de Educación,Ciencia y Tecnología entre 2018 y 2019 tras reemplazar a Esteban Bullrich, realizó 8 viajes al exterior por un total de 1,8 millones de pesos. 8. El primer ministro de Hacienda de la era Macri, Alfonso Prat-Gay, cumplió funciones en 2016 y luego le dejó su lugar a Dujovne. Prat-Gay pasó 64 días de aquel año fuera del país, es decir, poco más de dos meses, repartidos en 19 viajes. Rindió gastos por 1,7 millones de pesos. 9. Hernán Lacunza, quien reemplazó brevemente a Dujovne cuando finalizaba el mandato de Mauricio Macri, salió 2 veces al exterior. Ambas a Estados Unidos. Los gastos fueron por 1,3 millones de pesos. 10. Previamente a que sea convertido en secretaría, uno de los ministros de Energía, Juan José Aranguren, quien enfrenta un juicio junto a Laura Alonso por su injerencia en Shell, salió de Argentina 15 veces entre 2016 y 2018, por 1,2 millones de pesos.

11. El antecesor de Finocchiaro en Educación, Ciencia y Tecnología, Esteban Bullrich (2016 - 2017, y luego diputado de la Nación), hizo 9 viajes al exterior por 1,1 millones de pesos; uno de los destinos fue Roma, el 12 de julio de 2016, para reunirse con el Papa Francisco, en un viaje que costó 213 mil pesos. 12. El reemplazante de Aranguren en Energía, Javier Iguacel, viajó al exterior 7 veces en 2018, gastando 1 millón de pesos. 13. En su breve período como ministro de Finanzas, Luis Caputo viajó en dos ocasiones, ambas a Estados Unidos, en 2018, por 421 mil pesos. Entre los 4 funcionarios de la economía macrista (Prat -Gay, Dujovne, Caputo y Lacunza) concretaron 14 viajes a Estados Unidos. 14. Carolina Stanley, de Salud y Desarrollo Social, viajó sólo 4 veces: tres de ellas en el año 2016 y una en 2017. Es decir que en los últimos dos años de Gobierno de Cambiemos no salió del país, al menos para cumplir funciones. Sus gastos totales fueron de 381,3 mil pesos. Stanley estuvo entre el 14 y el 21 de septiembre de 2016 en París, Francia. Allí, acudió a una “evaluación y monitoreo del Programa de Gestión de las transformaciones Sociales de UNESCO” , para el "diseño de nuevas estrategias de abordaje", según se desprende de los documentos. 15. El primer ministro de Defensa del Gobierno de Macri, Julio César Martínez, entre 2016 y 2017 realizó 6 viajes al exterior del país. Para dichos traslados, gastó un total de 118 mil pesos. En ese cargo lo sucedió Oscar Aguad, quien antes había ejercido como ministro de Comunicaciones, un puesto que le trajo causas judiciales como la del Correo Argentino. Aguad salió del país 6 veces entre 2017 y 2018, gastando 81,2 mil pesos. En este último puesto, los datos se limitan sólo a viáticos. El Equipo de Investigación solicitó también los de pasajes pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta. Al cierre de esta edición, los datos solicitados por el Equipo de Investigación sobre el ministro de Producción Dante Sica y sobre quienes quedaron como secretarios, como el caso de Jorge Triaca, exministro de Trabajo, no habían sido entregados.