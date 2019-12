Tras recibir al campo, el Gobierno defiende la suba de retenciones (referencia a entrerriano)

El presidente Alberto Fernández recibió a la Mesa de Enlace y prometió revisar el incremento de 3% de los derechos de exportación que tributa el agro. Pero el Gobierno también resalta que necesita mostrar "equilibrio social", especialmente hacia afuera, mientras se espera que comience el diálogo con el FMI. Justamente, el Fondo planteó en el programa que armó el ex mandatario Mauricio Macri que las retenciones al agro podían ser una fuente de recaudación.

"No podemos plantear hacia afuera que vamos a negociar, con base al crecimiento,si no mostramos equilibrio social", comentaron desde el Gobierno, tras la reunión con la Mesa de Enlace. De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo a la prensa que el Presidente "ve complejo" renunciar a esos 3 puntos de los derechos de exportación que abrió con el proyecto de Ley de Solidaridad promulgado este lunes.

Este fue un punto crucial del encuentro que duró más de dos horas, entre Fernández, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro Basterra, de un lado. Del otro, los referentes de la Mesa de Enlace como Héctor Chemes (CRA), Carlos Achetoni (FAA), Carlos Iannizzotto (Coninagro) y Daniel Pelegrina (SRA).

El momento más tenso quedó en evidencia en la conferencia de prensa, post reunión, entre los referentes del agro y Basterra. El ministro planteó que las entidades habían pedido mantener en 30% las retenciones a la soja y 12% en el resto. "Hay una pequeña diferencia semántica, ministro. Nosotros no convalidamos ningún nivel de 30% retenciones", le dijo Pelegrina en medio de la conferencia. Para el titular de la SRA, con ese nivel, el campo pierde u$s 1800 millones y si se aumentan otros tres puntos perderían u$s 2600 millones. Además, Pelegrina reclamó por el pacto social que dejó en suspenso la baja de impuestos que regulan las provincias como Ingresos Brutos.

Por su parte, Basterra reafirmó que la última palabra la tendrá el Presidente y recordó que el Gobierno ya había dado una señal. El ministro recordó que en el Gobierno hay quienes querían elevar a 35% las retenciones, pero que el Presidente hizo "ajustes en Bienes Personales para que el campo no tenga ese primer numero" de tributo. Más allá de esta diferencia, elresto de la Mesa de Enlace se mostró conforme con el hecho de que el Presidente se comprometió a analizar el "incremental" de las retenciones. Y realzaron que la toma de decisiones de la Rosada se hará luego de consultarlos. "No podemos hacerle un paro ni bien entra al Gobierno. Esto es como una relación. Les pedimos que nos den señales", decía un referente agropecuario a la salida de Balcarce 50.