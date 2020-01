Entre Ríos: fuerte rechazo a la mayor presión impositiva en otra asamblea del campo

Con la presencia de unos 500 productores, se realizó esta mañana una nueva asamblea del campo en la Sociedad Rural de Villaguay, en Entre Ríos, donde se rechazó la suba de las retenciones y se dio mandato a las entidades gremiales para hacer "todas las gestiones y acciones gremiales necesarias' en defensa del sector.

La asamblea se suma a otras ya realizadas y a tractorazos donde los productores piden ir a un cese de comercialización. El malestar lo desató la suba de las retenciones del 24,7 al 30% a la soja y del 6,7 al 12% al trigo y el maíz, pero también la presión impositiva en general.



El encuentro, convocado por la Mesa de Enlace provincial, contó con la presencia de dirigentes a nivel nacional del agro como Jorge Chemes (CRA) y Carlos Achetoni (Federación Agraria). También el referente provincial de la Sociedad Rural Argentina Walter Feldkamp y Daniel Kindebaluc, de Fedeco, ligada a nivel nacional a Coninagro.



Además, entre los asistentes estuvieron el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y el senador nacional Alfredo De Angeli, además de legisladores provinciales.

"Rechazamos el aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia", dice un documento elaborado tras la asamblea."Esta nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el Estado, solo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental", agrega.



Los ruralistas alertaron por la falta de ajuste en la clase política. "No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del Estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas", precisan.

Sobre este punto, Achetoni señaló: "Hoy, el gran problema que existe de pobreza en la Argentina es culpa de la política que gobernó al país hasta la fecha y de la cual fueron parte diferentes colores políticos. Los productores somos solidarios. Pero es necesario que la clase política y judicial también sea solidaria y se baje sus sueldos".



Los productores pidieron que se avance en la segmentación "transitoria" de retenciones hasta que se eliminen por completo.



"Solicitamos la urgente reglamentación del Art. 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación, en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del Pte. Alberto Fernández", detallan.

"Nos espera un año largo de lucha. Algún día la soga se va a cortar porque hemos colaborado en tiempos buenos y en los de crisis pero no vemos ninguna señal para nuestros productores que también están muy endeudados y sin posibilidad de seguir produciendo", dijo Chemes.

Feldkamp, en tanto, le pidió a Fernández: "Necesitamos que el Presidente venga al interior y conozca los problemas que tiene, los impuestos municipales que ya se pagan, sellos. Que realmente nos escuche".

Achetoni destacó la unidad de la Mesa de Enlace y remarcó que la agrupación no se va a romper. "Necesitamos el apoyo de todos, las retenciones son una preocupación, pero no es lo único, tenemos impuestos inmobiliarios rural, créditos agropecuarios usureros, falta de caminos, entre otros. La Mesa de Enlace no se va romper. Esta es la herramienta de defensa de todos los productores del país, muchos temas son transversales y en lo que no estemos de acuerdo cada entidad gestionará para sus representados", dijo.

Luego remarcó: "El problema con el gobierno se generó porque deciden por nosotros y no con nosotros. Les quiero decir, mirando a cada uno de ustedes, que esta Mesa de Enlace y estos dirigentes no tienen precio. Estamos dispuestos a defender los intereses de los productores y no nos vamos a pegar a las apetencias del oficialismo, ni de la oposición".