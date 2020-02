Difunden el rostro actualizado de una chica desaparecida hace 30 años en Gualeguaychú

Blanca Susana Sola tenía 14 años cuando fue vista por última vez, en marzo de 1990, a pocas cuadras de su casa situada en el norte de Gualeguaychú. Hoy la joven tendría 44. En la esperanza de que aún siga viva y pueda ser ubicada, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos difundió la imagen actualizada del rostro que tendría actualmente. "Se solicita la difusión en los medios de comunicación de la imagen confeccionada por expertos", dice el comunicado de la máxima instancia judicial de la provincia.

"Los rasgos más salientes de la fisonomía de Blanca Susana Sola son el pelo castaño largo ondulado, ojos color marrón claro, nariz recta y un lunar cerca de la boca", se especificó, al tiempo que se resaltó la importancia de la difusión de la imagen para que cualquier ciudadano que tenga alguna información útil para dar con su paradero pueda brindarla en la sede policial más cercana.

La imagen de la joven actualizada digitalmente fue realizada a partir de las pocas fotos que conserva su familia y de los rasgos fisonómicos de los rostros de sus hermanos.

"Se trata de un trabajo que se había encomendado al Sifebu [Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas], desde donde se contactaron con personal de la Policía Federal Argentina, ya que es la única fuerza que tiene la capacidad tecnológica capaz de lograr este tipo de trabajos. Esta imagen es importante para que aquellos que tengan alguna información sobre su paradero puedan aportarla a la investigación y que nosotros podamos corroborarla", explicó el juez de Garantías y Transición N°2 de Gualeguaychú, Ignacio Telenta.

Actualmente, el expediente cuenta con 155 fojas. Por delante quedan nuevas declaraciones testimoniales que se sumarán a la investigación una vez concluida la feria judicial.

Su desaparición

Blanca Susana Sola dejó su casa el sábado 17 de marzo de 1990. Lo último que se supo de ella es que había llevado a sus sobrinos al cumpleaños de una vecina, que ayudó con la cena a su hermana Gloria y que saludó al pasar a una vecina que regaba las plantas y fue la última persona conocida que la vio.

Después de ese día, la familia Sola no supo nada más de la chica. Durante unos meses su caso fue comentario obligado, pero al tiempo todos continuaron con su vida y fue como si Blanca nunca hubiese existido.

En rigor, Blanca Sola desapareció dos veces. La primera, aquella tarde del 17 de marzo de 1990, y la segunda, a manos de la burocracia judicial de la época, que no la buscó con los medios y el esmero suficientes como para dar con una pista sólida que permitiese ubicarla.

Incluso hoy es difícil afirmar quién archivó la causa y quién es el responsable de esa "segunda desaparición" de la adolescente. No hay expediente que dé cuenta de las actuaciones y la Justicia ahora también le debe esa respuesta a la familia de Blanca Sola.

La reconstrucción de la causa



El hallazgo de un puñado de restos óseos en un terreno cercano a la casa de los Sola volvió a poner en boca de los vecinos el nombre de Blanca Susana. Fue el juez Telenta el encargado de dar las explicaciones del caso a Juan Sola, hermano de la joven desaparecida.

Telenta se comprometió a reconstruir la causa y en eso se encuentra desde marzo de 2019, cuando se produjo aquel hallazgo. En casi un año de investigación recopiló testimonios de los funcionarios judiciales y policiales que intervinieron en los primeros momentos luego de la desaparición; también escuchó a periodistas, familiares, vecinos y amigos de Blanca.

En junio pasado, el expediente judicial ingresó en el Sifebu, 29 años después de la desaparición. Hoy la imagen modificada del rostro de Blanca Susana se exhibe en la galería de personas extraviadas que publica en su web el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según confirmaron desde el organismo, con la identidad de Blanca Sola no se realizaron trámites que permitan dar con ella. Sobre esto, el juez Telenta, explicó: "El Sifebu nos informó que en las bases de datos de los organismos nacionales (Renaper, AFIP, Anses, etcétera) no se cuenta con ningún registro ni movimiento de Blanca Susana Sola, al menos con ese nombre y su número de documento".

Además, habló sobre los huesos encontrados: "La Unidad Fiscal Gualeguaychú me informó que los huesos hallados en esa zona de la ciudad no corresponderían a un ser humano, sino que tienen morfológicamente semejanza con los huesos de un animal. Si bien esto no se pudo descartar completamente a través de un método más contundente como es la extracción de ADN, por el momento considero nula esa línea investigativa".