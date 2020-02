Senado: Fernández Sagasti quedará al frente de la Comisión de Acuerdos (tratan pliego de Urribarri)

La vicepresidenta del bloque Frente de Todos en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, será designada este martes al frente de la Comisión de Acuerdos.

La senadora, cercana a Cristina Fernández de Kirchner, fue elegida para ocupar esa función a fines del año pasado, pero este martes se formalizará la decisión en una reunión que tendrá lugar a las 17:00 en el Salón Illia.

De esta manera, la legisladora mendocina tendrá un rol destacado en la discusión para la designación del nuevo procurador general, cargo para que el presidente Alberto Fernández pensó en el juez Daniel Rafecas.

Este mismo martes, se espera que la comisión de Acuerdos avance con el estudio de una docena de pliegos de embajadores, que luego serán ratificados en la sesión extraordinaria prevista para este miércoles.

Se trata de los pliegos del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; de Jorge Argüello, quien ocupará la sede de Washington como representante ante Estados Unidos; del diputado nacional saliente Daniel Scioli, designado en Brasil; del ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri, que irá a Israel; del ex mandatario chaqueño Domingo Peppo, a Paraguay; del exministro de Justicia Alberto Iribarne, a Uruguay; del exvicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, a Perú; y de Rodolfo Gil, a Portugal.

También se analizarán los pliegos del exsenador nacional Fernando "Pino" Solanas, que desembarcará en la UNESCO; del dirigente kirchnerista y ex diputado nacional Carlos Raimundi como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); y de Mariano Kestelboim para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).