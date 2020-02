Senado: ingresaron los pliegos de embajadores y diplomáticos enviados por el Gobierno (entre ellos el de Urribarri)

En el comienzo de la sesión de hoy, el Senado le dio ingreso formal a los pliegos de embajadores y diplomáticos enviados por el Poder Ejecutivo para representar al Estado en el exterior. Aun se espera el ingreso del pliego con el nombramiento del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación. Otro de los que falta ingresar es el del dirigente radical Ricardo Alfonsín, que será embajador en España .

Los candidatos del oficialismo para ocupar las principales embajadas son: el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada (México); los ex gobernadores Daniel Scioli (Brasil), Sergio Urribarri (Israel) y Domingo Peppo (Paraguay); el ex vicepresidente Carlos "Chacho Álvarez (Perú); el ex embajador de Estados Unidos Jorge Argüello (Estados Unidos); el ex jefe de gabinete Alfredo Atanasof (Bulgaria); el ex embajador en la OEA Rodolfo Gil (Portugal); el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne (Uruguay).

Mientras que los aspirantes para representar a la Argentina en distintos organismos internacionales son: el ex senador nacional Fernando “Pino” Solanas para la UNESCO, el economista Mariano Kestelboim para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el exlegislador Carlos Raimundi para la OEA.

Por otro lado, también tomaron estado parlamentario los pliegos de Jorge Eduardo Carrera, Arnaldo Máximo Bocco, Guillermo Hang y Carlos Martín Hourbeigt, como directores del Banco Central, y de Sergio Adrián Woyecheszen, para la viscepresidencia, todos con mandato hasta el 23 de septiembre de 2022.

El próximo 18 de febrero, todos estos candidatos deberán presentarse en audiencia pública. Para ser designados en el cargo, necesitan el aval de la Comisión de Acuerdos, que conduce la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti , y luego deben ser aprobados por los senadores en el recinto. Todavía falta que el Ejecutivo envíe a la Cámara alta el pliego de Rafecas, para la designación del magistrado, se necesita la aprobación de los dos tercios de los senadores presentes en el recinto. De esta manera, el interbloque de Juntos por el Cambio, podría frenarlo.