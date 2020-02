Patricio González, el banderillero que murió atropellado en el TC Mouras: pasión por las batucadas, el fútbol y los autos (era entrerriano)

En la entrerriana Concepción del Uruguay reinaba la alegría y el entusiasmo por el inicio de una nueva temporada del TC Mouras. Pero todo se volvió gris por la muerte uno de los banderilleros de la categoría luego de ser embestido por el Chevrolet de Nicolás Ghirardi. Se llamaba Patricio González, estaba de novio y tenía dos hijos. Deja su pasión por los autos, el fútbol y la batucada.

La tragedia se desencadenó en la tercera vuelta: el piloto perdió el control, su auto se salió de pista y, a más de 200 kilómetros por hora, salió derecho hacia donde estaba González, quien no tuvo tiempo para protegerse. El joven auxiliar de 31 años fue atendido en el lugar y luego fue trasladado al hospital local. Pero no pudieron hacer nada. Los pilotos se mostraron conmovidos. Por González y por la falta de previsión: el año pasado ocurrieron otros dos accidentes similares y se reavivó la polémica sobre la falta seguridad en las carreras.

González era de Concepción del Uruguay y tenía toda una vida por delante. El auxiliar de pista en las competencias que organiza la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) estaba en pareja desde hace un año y tenía dos hijos de una relación anterior. El año pasado había terminado la secundaria. Demandó tiempo, pero el esfuerzo valió la pena y estaba orgulloso. Además de ser banderillero, se las rebuscaba para ganarse la vida: fue gasista, electricista y plomero. Sin embargo, González tenía tres grandes pasiones: el fútbol, la batucada y los autos. En relación a la redonda, jugó en los clubes Almagro y Rivadavia de su ciudad natal. Y era fanático de River.

Desde hace 10 años dirigía batucadas en Concepción del Uruguay y desde octubre de 2019 formaba parte de Sonido de Parche de la comparsa del Club Tiro Federal, Ará-Yeví, ganadora de los Carnavales de Gualeguaychú en 2013,2017,2018 y 2019. Patricio viajaba dos o tres veces por semana para ensayar y para ser parte en las noches de Carnaval.

Quienes lo conocían, lo destacan por la humildad y la alegría con la que afrontaba la vida. Leonel Stefani, director de la batucada de Ará-Yeví, lo describió en diálogo con Clarín: “Era un tipo muy alegre y divertido. Estaba todo el tiempo predispuesto y era un apasionado de lo que hacía, tanto en lo que es la percusión como en el automovilismo, que también le gustaba mucho. Él dejaba todo para venir con nosotros. Siempre estaba con una sonrisa y tiraba siempre para adelante. Eso hacía que lo querramos mucho”.

Ir a las carreras no era solo un trabajo para él. Lo disfrutaba. A González le gustaban los fierros. Cuando no tenía que cumplir su rol de banderillero iba a los autódromos y siempre hacía fuerza para que gane Ford. Son días duros para quienes conocían a Patricio, para el automovilismo y para sus compañeros de batucada, quienes se despidieron de él a través de un emotivo posteo en Facebook. “Hoy no tenemos alegría. Hoy no tenemos consuelo. Estamos rotos. Todavía estamos en shock por tu partida, Pato querido. Queremos hacerle llegar a sus familiares y amigos toda nuestra fuerza para tan terrible momento. No tenemos palabras.. Aún no lo podemos creer. Nos dejaste una huella marcada. Te vamos a extrañar, amigo. QEPD”.