Embajadores al Senado (votan pliego de Urribarri)

El senado volverá a reunir el próximo jueves en sesión especial para considerar los pliegos de los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento.



Ante de eso la Comisión de Acuerdos del Senado deberá dictaminar sobre los pliegos. Por eso el cuerpo que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti recibirá el martes a partir de las 10 a los dirigentes postulados por el Poder Ejecutivo para ocupar diferentes embajadas de la Argentina en el exterior. Entre ellos están: El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, para Perú; y Rodolfo Gil, para Portugal.



También se incluirán los diplomas de Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, para Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, para Paraguay.