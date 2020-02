A un mes del crimen de Villa Gesell, las marchas para pedir justicia llegarán hasta Londres y Barcelona (repercusión en Entre Ríos)

El 11 de febrero Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, anunció en la puerta de su casa la realización de la convocatoria, en el Congreso Nacional, por el primer mes del aberrante crimen del joven que tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes, a la salida del boliche Le Brique, por una patota de rugbiers.

"Espero la concurrencia de toda la gente, no me abandonen", suplicó la madre entre lágrimas y emoción. Se espera que este martes todo un país pida justicia por Fernando, desde Misiones a Río Negro, inclusive fronteras afuera, en Paraguay, y Océano Atlántico mediante, en Londres y Barcelona.

Si bien la idea era realizar una sola marcha representativa a nivel nacional, la de este martes en Buenos Aires, el efecto dominó, la necesidad de una sociedad ávida de Justicia y el poderío de las redes sociales -para este tipo de causas son de gran utilidad- produjeron que ciudadanos de cientos de ciudades de todo el país prometieran autoconvocarse.

Toda difusión es válida. "Espero la concurrencia de toda la gente, no me abandonen", pidió Graciela, la mamá de Fernando.

El otro lado del río. Desde Paraguay, de donde son los padres de Fernando, anunciaron que se realizarán distintas marchas.

"Estamos sorprendidos por la repercusión que tomó el asesinato. Nunca imaginamos algo así y, francamente estamos desbordados, pero sabiendo que tenemos el apoyo de los medios y de la sociedad. No sabemos cuánta gente irá al Congreso y cuántos en el interior del país, nos cuesta mucho imaginar qué dimensión tendrá esta convocatoria", confió un allegado a Fernando.

El joven, que prefiere no dar su nombre, afirma que "el apoyo de la sociedad está fuera de discusión, en las redes es impresionante lo que sucede, al igual que en los medios de prensa, ahora habrá que ver si la gente dice presente este martes, a las 18, en el Congreso. Más allá de que sean 500, mil o diez mil personas, queremos que quede claro el mensaje de fondo de esta marcha: es necesario hacer algo urgente para ponerle un freno a la violencia y pedir Justicia por Fer", subraya.

Y se permite una reflexión: "El apoyo unánime de la sociedad es porque la propia sociedad empatizó con Fernando. ¿Por qué la empatía? Porque las imágenes que se viralizaron, con la violencia de la que fue víctima Fernando, hicieron que la gente condenara más fervorosamente todo lo que sucedió. También por ver el dolor de los padres de Fer, de Julieta, la novia, y por el mismo Fernando, que era un pibe común, que podría ser el amigo de cualquiera, el hijo de cualquiera, el hermano de cualquiera, un tipazo, alguien muy identificable, súper solidario y comprometido. Todo esto empujó a la sociedad a no mirar para otro lado".



"Vi los posteos desde todo el país y se me paralizó el alma, se me erizó la piel y me llené de orgullo. Argentina se hizo gigante. Desde el Congreso de la Nación hasta Londres. Que en cada rincón de este país se pida por Justicia. No paremos de pedir Justicia, porque cuando ellos (los asesinos) debieron parar no lo hicieron".



Esto lo escribió Alice Porcelana, vía Facebook, dando a conocer el hilo de respuestas desde lugares tan distantes como como El Colorado (Formosa), Cinco Saltos (Río Negro), Concordia (Entre Ríos), Posadas (Misiones), Ensenada, Luján, Beccar, Junín y Zárate, de donde son oriundos los rugbiers imputados y de donde también es Pablo Ventura, quien fue maliciosamente acusado por la manada y pasó 4 días detenido sin tener ningún vínculo con el caso. "Todos nos juntaremos en nuestros lugares para pedir Justicia".



A Villa Gesell, uno de los lugares donde más elevada estará la temperatura, viajará el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, quien realizará una misa en el mismo sitio donde asesinaron a Fernando: frente a la puerta del boliche Le Brique.



Desde Zárate, José María Ventura, el papá de Pablo, le dijo a Clarín que lamentaba no poder asistir a la marcha porque debían operar a su suegra, de 86 años, y que su hijo tampoco asistirá porque se encuentra descansando con un grupo de amigos, en Villa General Belgrano (Córdoba). Pero mientras se realizaba la comunicación con este medio, Ventura se enteró de que su hermano pidió el día en el trabajo "lo que me permitirá asistir a la marcha en Zárate".



Ventura afirmó que "será un desahogo poder estar en Zárate, mi ciudad, pidiendo justicia por Fernando. Me gustaría poder ver a sus papás, darles un abrazo pero en persona, no hablar por teléfono ni utilizar un medio de comunicación". Sobre su hijo Pablo hizo saber que "anda mejor, de a poco normalizando su vida, pero queremos sacarlo del medio, que rehaga su vida, por eso me pareció bárbaro que viajara con unos amigos".

Londres, la marcha más lejana. El cantante Marcelo Curvale, que vive en Londres, decidió motorizar a los argentinos en la capital británica para que asistan este martes, a las 21, a St. Paul Cathedral.

"Días atrás entré a su habitación y lo encontré llorando, él se tapaba con la almohada, pero no podía ocultarlo. El flaco es un fierro, no llora nunca, pero evidentemente el bocho no para de 'carburarle'. Anda bien el flaco, pasa que es muy reservado, no te demuestra nada, debe estar sufriendo", admitió José María.

La convocatoria que a priori resulta más llamativa es la que se llevará a cabo en Londres y, por extensión, en Barcelona, gracias a la iniciativa a pulmón de Marcelo Curvale, cantante lírico, que se encuentra en Inglaterra y que siguió el caso Fernando desde el minuto uno. "A la distancia me afectó muchísimo lo de este chico y el viernes último, viendo un programa de televisión argentino desde mi teléfono, escuché a Julieta, la novia de Fernando, que pronunció unas palabras que calaron hondo en mi corazón y sacudieron: 'Cualquier acto de amor será bienvenido'. Lo sentí como una señal, un mensaje para mí".



Desde ese momento, Curvale decidió mover cielo y tierra, agitar sus redes sociales y azuzar a sus amigos y conocidos de Berlín y Barcelona, además de "los grupos de argentinos" de esas ciudades, donde había estado viviendo anteriormente, y, por supuesto, a los de Londres, donde se encuentra en la actualidad. "Dudaba de motorizar esta movida, porque no es sencillo en tan poco tiempo, pero decidí hacerlo por esa familia que está pidiendo la colaboración de todos... y ese acto de amor...".



Sorprendentemente, cuenta Curvale desde Londres, "en un puñado de horas tuve como cinco mil likes y re-posteos, lo que me entusiasmó y tengo muchas expectativas de que podamos lograr una convocatoria a la altura de las circunstancias. Las dos marchas las haremos en simultáneo con la del Congreso en Buenos Aires: a las 21, en St. Paul Cathedral, en Londres, y a las 22, frente al consulado argentino, en Barcelona, donde mi amiga virtual María Rosa se está encargando de todo, incluso ya tiene el permiso de la policía catalana".

En Barcelona estiman que habrá una importante convocatoria. "Una amiga se está encargando de todo, hasta consiguió el permiso de la policía catalana, para que la marcha sea en el Consulado", avisó Curvale.

Este lunes, viendo que la adhesión iba creciendo, Curvale se comunicó con Graciela Báez Sosa "básicamente explicándole la situación y pidiéndole permiso" para llevar a cabo su plausible emprendimiento. "Preferí esperar hasta último momento, no quería arriesgarme de hablar con ella y que después tuviera que suspender las marchas por falta de convocatoria. Y la mamá de Fernando no sólo me dio el ok, sino que me agradeció de corazón. Yo temblaba de la emoción".