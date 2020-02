El ex intendente de Paraná Sergio Varisco enfrenta una nueva causa

La fiscalía pidió este martes que el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, sea condenado a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, acusado de haber intentado concretar una malversación de caudales públicos mediante el giro de un millón y medio de pesos a una mutual.



El ex intendente cumple actualmente prisión domiciliaria tras haber sido condenado a fines de diciembre último a seis años y medio de prisión en el marco de otra causa por comercialización de estupefacientes.

Ahora, las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro solicitaron la nueva pena en el marco del proceso judicial por la causa conocida como "Mutual Modelo" que se le sigue a Varisco por intentar hacer un giro de 1,5 millones de pesos a dicha mutual, a pocos días de asumir su mandato.

Además, solicitaron un año y 8 meses de prisión condicional para el ex secretario de Legal y Técnica municipal, Walter Rolandelli; y un año y 10 meses para el presidente de la mutual, Miguel Picazzo, y a ambos la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos.

El ex intendente no se presentó a la audiencia aduciendo "problemas de salud física, psicológica y psiquiátrica".

Su abogado defensor, Rubén Pagliotto, aseguró que no hubo delito ya que esta es "una operatoria común" pero porque además "ni siquiera se concretó".



Ante los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno, las fiscales indicaron durante más de dos horas que la investigación buscó demostrar la "ilicitud" del intento de adelanto financiero que se realizó en enero de 2016, sin seguro de caución.

Al solicitar el préstamo, Picazzo no dio a conocer "las proyecciones económicas de la Mutual ese año ni un informe que diera cuenta de la crisis financiera que supuestamente atravesaba la mutual".

Por eso, aseguraron que el anticipo "no estaba motivado" y no hubo "normativa alguna que encuadre esta maniobra", y por eso "era inviable y no supera un control de legalidad".

En ese sentido, señalaron que los $1.5 millones iban a destinarse a "préstamos para los empleados municipales, pero con 40% de interés" cuando la Mutual había recibido el dinero sin interés.

Las fiscales determinaron que hubo "celeridad y un trabajo expeditivo con connivencia" entre Varisco, Rolandelli y Picazzo para que salga el préstamo.

El tribunal determinó que este miércoles Varisco pueda declarar a través de videoconferencia o que la audiencia se traslade a la quinta donde se encuentra el ex intendente, y para el martes próximo está previsto el adelanto de sentencia.