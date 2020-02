Crece la tensión en Juntos por el Cambio (fisura en Entre Ríos)

En declaraciones a los medios locales el titular de la UCR de Entre Ríos sentenció: “Juntos por el Cambio fue un acuerdo electoral que se terminó en octubre”. Sin embargo desde el entorno del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, minimizaron los dichos y apuntaron a “algunos operadores” por la difusión de la noticia. Dentro de ese marco anunciaron que “Frigerio va a estar la semana que viene en Entre Ríos reunido con intendentes. Así que la operación se va a desvanecer pronto”.



Más allá de cruces y operaciones el clima dentro de Cambiemos no mejora. Sin brújula y sin líder la Alianza que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019 empieza a exponer sus fisuras en las provincias.

En ese sentido el titular de la UCR entrerriana fue taxativo. Lo único que queda del acuerdo con el PRO son los interbloques legislativos en la Nación y en la provincia “para votar algunas leyes”. Cree que ahora es tiempo de que los partidos se “fortalezcan” con miras a 2021 y 2023.

Por su parte, el diputado nacional por Entre Ríos y afiliado radical, Atilio Benedetti, en dialogo con PáginaI 12 aclaró que “los dichos del Presidente del partido son a título personal porque la Unión Cívica Radical tiene un mandato de su Congreso que no fue modificado y que es estar dentro de Cambiemos”.

Para Bendedetti la posición de Arribalzaga es el reflejo "un sector minoritario dentro del partido", y agregó: "dentro de algunos meses habrá que elegir nuevamente a las autoridades y ahí se verá cuál es la posición mayoritaria pero yo no tengo dudas de que hay un sector muy grande que quiere seguir integrando Cambiemos".

En tanto, a través de un comunicado los diputados y senadores de Juntos por el Cambio Entre Ríos expresaron: "A pocos días de iniciarse un nuevo año legislativo, los legisladores nacionales entrerrianos del Interbloque de Juntos por el Cambio ratificamos nuestro compromiso de consolidar este espacio plural. Estamos trabajando en la nueva agenda parlamentaria y en distintas iniciativas y proyectos para juntos seguir defendiendo los intereses de todos los entrerrianos".

Por su parte, lo que fuera el ala política de Cambiemos a nivel nacional hasta 2019, emparenta lo que sucede en Entre Ríos con lo que sucede a nivel nacional. "Por más que Macri aparezca en la foto con los dirigentes que hacen comunicados y firman gacetillas eso no quiere decir que haya conducción", explicó a PáginaI 12 un ex funcionario y agregó: "Juntos por el Cambio aun no decidió que tipo de oposición quiere ser y tampoco tiene alguien que ordene la política. Por eso cualquiera puede decir cualquier cosa".