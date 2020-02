A punto de iniciar un paro, camioneros suspenden la protesta de este fin de semana (la impulsaron entrerrianos)

Enfurecidos porque se los iba a obligar a "quedar varados en la banquinas durante 24 horas, tanto el sábado como el martes", transportistas de carga entrerrianos estuvieron a punto de iniciar una medida de fuerza este viernes "por tiempo indeterminado".

Pero al final la levantaron tras la decisión de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de reducir las horas de la restricción de camiones, vigentes por ejemplo "este viernes desde las 18 hasta las 23 horas en sentido ascendente".

La Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (FETAC) critícó con dureza la medida. "Las autoridades nacionales de la ANSV que han anulado toda norma de protocolo y respeto hacia el transportista automotor de cargas al establecer limitaciones laborales fuera de toda lógica y criterio".



Y aseguraron que "las estadísticas propias de la ANSV demuestran que la siniestralidad vial no solo no ha disminuido desde su creación hasta la fecha sino que la incidencia del transporte automotor de cargas es inferior al resto de los grupos que conforman los usuarios de la via pública. Tal actitud demuestra la incapacidad y desconocimiento a la hora de tomar decisiones que afectan la seguridad de toda la sociedad".

El presidente de la Federación, Nelson Peralta, expresó que las restricciones modificaban los "pautas consensuadas hasta la fecha, sin aviso ni tratamiento previo cambiaron las reglas". Y aseguró que las medidas de fuerza iban a ser suspendidas cuando se obtuviera una respuesta favorable de las autoridades nacionales, lo cual ocurrió horas después".

Tras los reclamos realizados por los transportistas , se acordaron nuevos horarios. De acuerdo al nuevo cronograma establecido por la ANSV la restricciones serán este viernes desde las 18:00 hasta las 23:00 sentido ascendente. Los días sábado, domingo y lunes no habrá restricciones y el día martes 25 de febrero se establece la limitación para circulación en el horario de 14:00 hasta las 20:00 sentido descendente.