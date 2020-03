Conmoción en Paraná: una mujer desaparecida, ropa con sangre y un mensaje inquietante

La División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos detuvo horas atrás a la ex pareja de la joven de 25 años que desapareció el último domingo tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, donde estaba alojada junto a uno de sus hijos después de haber denunciado violencia de género.



Se trata de Jorge Martínez, de 35 años, padre del hijo de Fátima Florencia Acevedo, quien antes de desaparecer apagó su teléfono celular y llevó a su hijo a la casa de sus suegros.



El hombre, que fue detenido en un operativo en la noche del miércoles en la calle Hernandarias de Paraná, permanece detenido en la Alcaidía de Tribunales.

El fiscal a cargo de la causa, Leandro Dato, señaló que Martínez había sido denunciado por violencia y amenazas en un contexto de género, semanas antes de la desaparición de la mujer.

Tras la denuncia, la joven fue trasladada a "una residencia para mujeres en situación de violencia y el domingo salió y no regresó", señaló a Canal Once.



En tanto, Acevedo "llevó consigo la medicación que toma habitualmente" ya que padece de diabetes, pero "no llevó ropa", agregó.

En las últimas horas se encontraron prendas de vestir de mujer con manchas que podrían ser de sangre. Ahora se trata de determinar si la ropa es de Fátima.

Un mensaje complica a Martínez

La Policía sospecha que Martínez utilizó el chip de celular de Fátima que tenía en su casa para hacerse pasar por ella y enviar un mensaje de texto.

Al parecer, el sospechoso escribió un mensaje en su celular (en la aplicación de notas), y luego se lo envió, desde su teléfono pero con otro chip, a una amiga de Fátima, haciéndose pasar por ella.

El mensaje es muy sugestivo y la Fiscalía está convencida de que es un intento de Martínez para sembrar la versión de que la joven se fue por su propia voluntad.

“Hola negra, soy la Rusa, este es mi nuevo numero, no estoy en Paraná, tengo un buen trabajo y me pagan muy bien, me voy hasta fin de mes, pero tendré mucha plata para nosotras y para irnos, Encargate si podés que Silvia (por Silvia Primo, directora de la Casa de la Mujer) le dé el enano al padre. El celular me lo rompió el jefe de los gitanos, usamos uno en común a escondidas con la chica que está conmigo. Estoy bien, no me dejan usar el cel, pero me van a dar una casa. Extraño mucho nuestros mates ya acá ni eso podemos. Al enano lo super extraño, solo avisá y pasame un número para que cuando pueda llamar y explicar la situación lo pueda hacer. Cuando pueda te mando para que sepas dónde estamos y me puedan sacar”, dice el texto.

El mensaje apareció en las Notas del celular de Martínez el 2 de marzo y fue modificado el día siguiente, cuando se lo envió a una amiga de Fátima. El acusado dijo que no tiene explicaciones para saber cómo y dónde se creó.

Acevedo mide 1,75 metros, tiene tez blanca, contextura delgada y cabello rubio, y al momento de desaparecer vestía una musculosa negra y jean azul.

La policía pidió que quienes puedan aportar información se comuniquen con la Jefatura Departamental Paraná (0343 4209063), la División Trata de Personas policial (0343 4374726); al Comando Radioeléctrico, gratuitamente al 101 o 911 o a la dependencia más cercana.