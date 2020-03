Grieta en el paro del campo: algunos productores se manifestaron en contra de la Mesa de Enlace (declaraciones de dirigente entrerriano)

El campo arrancó este lunes 9 de marzo su cese de actividades por cuatro días contra la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de subir las retenciones a la soja del 30 al 33%, sin embargo, algunos productores y cooperativas se mostraron en contra de la medida de fuerza comandada por la Mesa de Enlace. La Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos (FOPAL) manifestó su rechazo al cese de actividades del sector agropecuario y llamó a seguir trabajando para bajar precios y reactivar el consumo. Se trata de una entidad que adhiere a la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop). Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop, señaló que "este paro tiene tintes políticos y responde solamente a los intereses y necesidades de los grandes poderes económicos vinculados al campo. No hay una realidad del sector agropecuario que los sustente". Fopal, que enrola a pequeños y medianos agricultores familiares, a través de su presidente, José Beamonte, precisó que ese sector "sigue trabajando día a día para poder bajar los precios de los alimentos y de esa manera poder reactivar el consumo, una de las principales necesidades del contexto actual".

En esa misma línea, productores agropecuarios nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizan una feria de alimentos frente a la sede central de la Sociedad Rural Argentina, en rechazo al cese en la comercialización de granos por cuatro días. “Quienes hoy llaman al paro por un aumento de tres puntos porcentuales, solo aplicable a los 2.600 más concentrados empresarios de la soja, no tienen ningún interés ni compromiso con la situación de los medianos y pequeños productores y productoras”, manifestó la UTEP a través de un comunicado. En el documento la organización respaldó el nuevo régimen de retenciones que "bendice impositivamente a más del 70% de los productores sojeros, además de impulsar y apoyar las economías regionales". A su vez, reclamaron una "redistribución tanto de las riquezas obtenidas de nuestro territorio, como también del acceso a la tierra para las manos de pequeños y medianos productores y productoras".

Como contrapartida, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas Coninagro, que agrupa al sector cooperativo agrario de Argentina, con diez federaciones que reúnen a 120 mil empresas cooperativas agrarias, impulsa el cese de comercialización del campo hasta el jueves 12 de marzo, desde la Mesa de Enlace. Por su lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, defendió el paro del campo, al sostener que se lanzó por la caída de la rentabilidad del sector y la excesiva carga impositiva, agravada por la suba del 10% en las retenciones a la soja. "Venimos soportando un paquete fiscal muy grande: de 100 pesos que facturamos, entre 70 y 75 se los lleva el Estado", se quejó el dirigente, tambero entrerriano. En declaraciones radiales, Chemes aseguró, además, que "las bases nos pidieron a viva voz que se lleve adelante esta medida". Asimismo, el vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, aseguró que "no vamos a cortar rutas ni impedir el paso de camiones. No se pretende molestar al resto de la sociedad". Por su parte, Federación Agraria Argentina (FAA) dio a sus bases libertad de acción de adherir o no, ya que las opiniones están dividas en la entidad que agrupa a pequeños y medianos productores. El titular de FAA, Carlos Achetoni, aclaró que la dirigencia agropecuaria no está pensando "en volver al 2008" y destacó que "hay voluntad de diálogo y trabajo" con el Gobierno, pero que "se ha precipitado un momento de tensión de las bases que veníamos tratando de evitar".

Sin embargo, a pesar de que el paro contemplaba que no se comprará ni venderá hacienda con destino a faena y granos, este lunes ingresó un fuerte remanente de hacienda enviado el domingo, horas antes del comienzo de la medida de fuerza, y también hubo ingreso de camiones con granos en los puertos rosarinos. Entraron 2.516 vacunos provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y 4.581 camiones con granos a puertos y fábricas rosarinos. Se registraron ingresos de 3.279 vehículos con maíz, de acuerdo con la información de Williams Entregas, y según señaló la Bolsa de Comercio de Rosario, el lunes pasado el ingreso había sido de 2.645 camiones. Algunos análisis indican que el ingreso de vacunos fue alto porque se acumularon en la previa del inicio del paro a las cero horas de este lunes 9 de marzo, que finalizará a las 24:00 del jueves 12. En tanto, en las industrias agroalimentarias localizadas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires se registraron entradas de 402 camiones, mientras en las terminales portuarias de Quequén y Bahía Blanca la cifra fue de 293 y 72, respectivamente. Fuentes del sector estimaron que al igual que la llegada de granos a los reductos del Gran Rosario, se trata de cumplir con entregas pactadas.

En medio del paro del campo, la muestra Expoagro 2020 abrirá sus puertas mañana martes y se extenderá hasta el viernes próximo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Los organizadores señalaron que habrá 550 empresas que expondrán sus productos y servicios, además de jornadas de capacitación, asesoramiento y la última tecnología vinculada con el sector. En ese marco, este miércoles, en las inmediaciones de Expoagro, en la ruta nueve a la altura de San Nicolás, se concentrarán en una asamblea los productores autoconvocados con tractores y casillas en las banquinas.