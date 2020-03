Otro femicidio en Córdoba se suma al de Fátima Acevedo y a una búsqueda en Mar del Plata

Un nuevo femicidio se produjo en Villa Totoral, Córdoba, luego de que un hombre violara la restricción perimetral para matar a su pareja en la fábrica donde ella trabajaba. La mujer lo había denunciado por violencia de género hace solo una semana. De igual forma, se conoció este martes que Fátima Acevedo, la mujer asesinada en Paraná por su ex pareja Jorge Martínez, había denunciado al hombre siete veces desde 2017 hasta la fecha de su asesinato. El reclamo por el fin de los femicidios fue uno de los principales focos del 8 y 9M: en lo que va de marzo ya hubo ocho femicidios y se registran 71 en todo 2020.

"Esto venía desde hace tiempo, mi hermana sufrió varios episodios", aseguró el hermano de Denise Vergara, la mujer asesinada en Córdoba. En declaraciones al medio cordobés Más Radio, el hombre agregó que “nos dimos cuenta el domingo primero de marzo que le había pegado”. La mujer denunció a Miguel Rodríguez, quien es el padre de su hijo de tres años, por violencia de género y al hombre se le ordenó la restricción. Sin embargo, a ella no se le asignó custodia policial ni botón antipánico, por lo que decidió ir a vivir con sus padres para resguardarse.

El asesinato ocurrió en la noche del lunes en la fábrica de la firma Coverflex, donde Vergara trabajaba y Gutiérrez lo había hecho años atrás. Según las fuentes judiciales, el acusado conocía el predio y sus movimientos, por lo que una vez que ingresó se escondió y emboscó a la mujer cuando se retiraba. El atacante usó un cuchillo y la víctima recibió seis puñaladas, cuatro en el tórax y dos en el abdomen. En la madrugada del martes el hombre se entregó a cinco kilómetros del lugar.

El femicidio de Vergara es uno más de los casos en que las mujeres son asesinadas luego de efectuar denuncias por violencia de género. Desde el año 2017, Fátima Acevedo, la mujer encontrada asesinada el domingo en Paraná, había denunciado siete veces a Jorge Martínez, el principal acusado por su femicidio. La primera denuncia fue radicada por "violencia familiar" el 25 de julio de 2017 en el juzgado de Familia Nº1 de Paraná; Acevedo tenía un hijo en común con Martínez.

Entre 2017 y 2018, la mujer realizó dos denuncias iguales en la misma fiscalía, mientras que, entre 2019 y 2020, efectuó cuatro denuncias en la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal. El asesino nunca recibió siquiera una orden de restricción. Existen audios de WhatsApp en los que, entre otras cosas, Acevedo asegura: "no veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague lo que está haciendo. Pero tiene gente en la policía y el juez Toloy es amigo de él, nunca va a pasar nada”.



Algo similar sucede en el caso de Claudia Repetto, desaparecida hace nueve días en Mar del Plata. En audios de WhatsApp, expresa su temor a un ataque de su ex pareja Ricardo Rodríguez: "Escucho un ruido y me parece que es él, que me va a golpear la mano de vuelta. No quiero ni prender la luz del patio", afirma al tiempo que asegura que quiere mudarse para alejarse del agresor: "Necesito vivir en un lugar mejor, cerca del centro, que este hijo de puta no me moleste más”.

La gran cantidad de femicidios ocurridos este año fue denunciada en la movilización del 9M en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Según el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora que sí nos ven", entre enero y febrero de 2020 hubo 63 femicidios y el 66 por ciento fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas. En 18 de esos casos las mujeres realizaron denuncia previa. En lo que va de marzo ya son ocho los femicidios y la cifra expuesta aumentó a 71. Entre enero y febrero de 2019 el mismo Observatorio registró 54 femicidios, por lo que hay un notorio aumento interanual.