“Que vaya a trabajar la tierra sin sueldo, como el hombre de campo” (declaraciones de senador entrerriano)

El senador por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, aseguró que el dirigente social, Juan Grabois, debería ir a trabajar al campo. "Tiene la oportunidad en los campos del Ejército, de la Armada Argentina y en muchas tierras fiscales. Que lleve a la gente que él representa a producir legumbres, verduras y frutas sin sueldo, por supuesto, como el hombre del campo", sostuvo el empresario rural que adquirió notoriedad pública durante el conflicto con el campo de 2008. De Angeli participó el miércoles por la noche en un programa televisivo por su identificación con el sector rural desde que era dirigente de Federación Agraria.

Allí le preguntaron por las declaraciones de Grabois, quien había calificado a los grandes terratenientes rurales del país como “parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra, que es de todos”. “Tienen propiedades de extensiones faraónicas únicamente como producto de una serie de genocidios y latrocinios de la historia argentina y son un elemento de atraso y dependencia de nuestro país”, había dicho también Grabois.

De Angeli lo calificó de “fanático ideologizado” y cuando le dijeron que se parecía al De Angeli de las rutas del 2008 el senador respondió: “No, a ver, no confundás grasa de chancho con dulce de leche”. “Está ideologizado, no conoce la realidad. Por eso le estoy proponiendo que vaya a los campos del ejército a producir, que demuestre si es tan fácil, pero yo no quisiera entrar en polémicas con las personas que están fanatizadas, principalmente ideológicamente”.

Como le recordaron en el programa de LaNación+, De Angeli también se destacó por una serie de frases polémicas cuando era dirigente rural:

- “En el campo hay que juntar a todos los empleados en las estancias, subirlos a la camioneta y decirles claramente a quién hay que votar” (17 de junio de 2009).

- “Yo le pido a (Alberto) Cantero que convoque urgentemente a la Comisión de Agricultura. Cantero, si quiere volver en paz a su provincia, convoque, o a lo mejor prefiere migrar. (...) Tendría que convocar por el bien de sus hijos y de sus nietos” (21 de marzo de 2009).

- “Si ustedes quieren hacer de la Argentina una Cuba o Venezuela, se equivocan” (20 de marzo de 2009).