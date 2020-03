Denuncian el paso sin control de camiones de carga brasileños por rutas argentinas (la formuló legislador entrerriano)

El diputado nacional Jorge Lacoste (Cambiemos - Entre Ríos) radicó ayer una denuncia penal ante el presunto ingreso incontrolado de camiones provenientes de Brasil a pesar de las órdenes dispuestas por el Gobierno contra la pandemia del coronavirus.

Lacoste radicó su denuncia ante la Justicia federal de Paraná y pidió que se investigue a los responsables de los controles a los conductores y sus vehículos en la frontera, tanto de Migraciones como de la Aduana, además de las autoridades sanitarias y de la Gendarmería.



"Hemos verificado que los camiones procedentes de Brasil transitan libremente por las rutas argentinas, y en ese sentido nos lo han indicado en la zona fronteriza de Paso de Los Libres y de Uruguayana [límite entre Corrientes y Rio Grande do Sul]", afirmó el legislador. "También hablé con el puesto caminero de la policía de Entre Ríos en la ruta nacional 127, donde me informaron que no tienen ninguna indicación para detenerlos".



Lacoste remarcó que se observa una "gran cantidad de camiones con matrícula de la República Federativa de Brasil" que recorren las rutas de la provincia de Entre Ríos; en especial, las que permiten "la conexión vial entre Chile y Brasil", como así también para el transporte que desde ese país se dirige hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el último reporte oficial conocido ayer, Brasil informó que acumula 428 contagiados y cuatro muertos por coronavirus, además de 11.278 casos "sospechosos" -las cifras más altas de América Latina-, con epicentro en San Pablo, donde vivían los cuatro fallecidos y se concentra la mayoría de los contagiados.

"Tenga presente SS. [planteó Lacoste su presentación ante el juez] que debemos prevenir los casos de salud ante esta enfermedad del coronavirus y debemos hacer cumplir las medidas adoptadas ya que la evidencia científica del virus hoy no es alentadora, al menos en países como Italia, China y España, y la enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como pandemia ha llegado a nuestro país y a nuestra provincia", remarcó Lacoste.

En momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa ordenar la cuarentena general en todo el país -que incluiría el cierre total de las fronteras y el patrullaje en las rutas para evitar la circulación-, la Fiscalía Federal de Paraná deberá evaluar ahora si descarta o impulsa la denuncia de Lacoste y, en ese caso, si solicita las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación penal.