El mapa del coronavirus en la Argentina (referencia a Entre Ríos)

En medio de medidas extremas ante el avance del coronavirus, día tras día se confirman nuevos casos de pacientes infectados y fallecimientos a causa de la enfermedad.

En la fase inicial del brote en el país, la mayoría de los pacientes eran casos importados, pero en los últimos días ya existe circulación comunitaria del virus.

Hasta el momento, la mayoría de los casos se registran en Capital Federal. En segundo lugar se ubica la provincia de Buenos Aires, seguida por Chaco.

Según el tipo de contagio, se diferencian los casos, que pueden ser importados, por contacto estrecho o autóctonos. Importados. Los primeros casos reportados en la Argentina fueron de esta clase, es decir, pacientes que volvieron afectados de países de afuera. El 4 de marzo se confirmó la llegada del virus con un paciente que había regresado de Italia. Contacto estrecho. Se trata de casos no importados y abarca a los pacientes que mantuvieron contacto estrecho con personas que trajeron el virus del exterior. Los primeros casos de este tipo se confirmaron el 13 de marzo. Autóctono. Se produce cuando una persona infectada por contacto estrecho a su vez contagia a otra que no tuvo vínculo directo con el caso importado. Esta situación indica que el virus circula en la comunidad. Esta semana se inició esta fase en la Argentina La mayoría de las personas infectadas en el mundo experimentan un cuadro leve y se recuperan, pero puede ser más grave en los grupos de riesgo (adultos mayores y pacientes con patologías previas). La clave es que la curva de contagios no se dispare para que el sistema de salud pueda responder ante el pico del brote. Teléfonos útiles para consultar en todo el país: