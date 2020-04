Cuarentena extendida: gomerías y talleres de autos, entre las nuevas actividades eximidas (referencia a Entre Ríos)

El presidente Alberto Fernández comunicó que se extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el riesgo al contagio del coronavirus hasta el 26 de abril inclusive. "El 27 vamos a volver a discutirlo porque estamos ante un escenario dinámico", subrayó. Y, al decir que la cuarentena mantiene "exactamente" los mismos términos que hoy, añadió: "Yo no sé, y nadie sabe, cuándo va a terminar este martirio, por lo tanto la única opción que tenemos es hacer lo que estamos haciendo".

¿Cuáles son los sectores eximidos?



Fernández explicó que algunas actividades se sumarán al listado de esenciales. En ese sentido, contó que se habilitarán los talleres de autos y las gomerías dado que son necesarias para las ambulancias y patrulleros. Además, se podrán hacer tareas de fumigación y mantenimiento, y abrirán corralones.

Sumado a esto, se habilitarán actividades vinculadas con la producción, y comercialización forestal y minera. Y se podrá exportar productos ya elaborados y hacer importaciones esenciales para la economía. En lo que respecta al comercio, se permitirá solamente la venta online y el delivery de alimentos, pero podrían sumarse más rubros, como el de los electrodomésticos.

Por otro lado, a partir del lunes 13, los bancos van a funcionar pero tendrán una dinámica diferente. La atención tendrá horario extendido y será exclusivamente con turno. La línea de cajas estará habilitada solo para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. También se permitirá el acceso a las cajas de seguridad.



Estas actividades se suman al listado de las eximidas, que hasta el momento incluían -entre otros- a los comercios de alimentos, a aquellos que se dedican a la producción y distribución de biocombustibles, a los recolectores de basura, a los hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria y a quienes trabajan en la operación de aeropuertos.



La Corte Suprema -por su parte- extendería la feria hasta el 26 del actual, en línea con el nuevo DNU.



Segunda etapa: cuarentena administrada y cuarentena comunitaria

El mandatario explicó que los términos del aislamiento se mantendrán como hasta ahora en las grandes ciudades y centros urbanos, pero dijo que hay ciertos lugares (sobre todo, en zonas rurales) en los que el aislamiento "puede ser, de algún modo, liberado". Y profundizó: "Hay pueblos que hacen su vida internamente y no se conectan con el afuera".

Además, dijo que están haciendo un experimento en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires, cuyo resultado aún es "incierto". "Como allí es muy difícil controlar la cuarentena individual, nos propusimos hacer una cuarentena comunitaria". Esto consiste en cerrar el barrio y garantizarse "que nadie entre o salga" de allí porque, tal como enfatizó: "El virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo".

De esta manera, contó que "cada gobernador dirá qué pueblos se pueden decretar en cuarentena comunitaria y qué actividades se pueden llevar a cabo". Así, en conjunto y "poco a poco", definirán dónde es posible "focalizar la apertura" del aislamiento a partir de zonas de bajo riesgo y fácil control epidemiológico.

"A cada gobernador que venga con una propuesta, le vamos a proponer que traiga un protocolo de acción de cómo administrar esa cuarentena abierta. Las autoridades municipales y provinciales serán las que se comprometan a hacer cumplir ese protocolo que va a ser evaluado por las autoridades de salud", señaló.

Permisos especiales

El Presidente putualizó que, sumado a esto, están analizando si permitir que las personas con discapacidad o autismo puedan salir de sus casas, acompañadas por una persona, para moverse "dentro de los lugares de cercanía a su domicilio". En ese sentido, reconoció que a estas personas el encierro puede pesarles más.

Actividad física

Además, propuso hacer "un pacto social" para que las personas puedan salir a correr. Según explicó, esto puede hacerse si lo hacen en un determinado horario y dentro de un rango, como por ejemplo cinco cuadras desde el lugar donde residan. "Lo podemos hacer si administramos las salidas: nos damos un tiempo y determinamos un sector. Hace falta que todos cumplamos con esto porque en cuanto veamos que no se cumple, vamos a estar obligados a ir para atrás, y no quiero volver para atrás", aclaró.

Repatriados

Fernández explicó que, a medida que llegan las personas que provienen de otros países, se descargan una aplicación (que ya tiene más de un millón de usuarios) para que el Gobierno pueda "seguir su comportamiento" y ver dónde están. Así, detectaron que el problema se concentra en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Según señaló, "las fronteras van a seguir exactamente igual y el ingreso al país está siendo administrado". Y señaló: "Fuimos individualizando a las personas que tienen riesgo de contagiarse, por haber viajado o visto a alguien que viajó".

Grandes fortunas

El Presente estimó como "posible" la implementación de un impuesto extraordinario a las grades fortunas, pero aclaró que cualquier reforma tributaria es facultad del Congreso nacional. "Todo es posible, igual ese tema es un tema que tiene que resolver el Congreso. Necesitamos obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación", dijo. Y remarcó: "Si bajamos impuestos, no nos queda un peso para nada".

Logros alcanzados

Al inicio de la presentación, Fernández explicó que, según las primeras estimaciones, la Argentina debería tener hoy 45 mil casos y, en cambio, tiene 1975. "Si hubiera sido 45 mil casos, no quiero ni pensar cuántas vidas hubieran quedado en el camino. Son vidas que salvamos entre todos", dijo. Más adelante, agregó: "Que caiga un punto el PBI, de ahí podemos volver, pero no podemos volver de una vida perdida".

En esta misma dirección, celebró que "al principio, cada 3 días se multiplicaba el contagio, mientras que hoy la velocidad de contagio es de casi 11 días". De esta manera, explicó que "el esfuerzo no es en vano, sino que tiene sentido". Aclaró que como sociedad no podemos relajarnos porque "estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad".

El Presidente aclaró: "Este no es el resultado de un gobierno, sino de una sociedad que entendió". Y dijo que hay que "empezar esta etapa con alegría porque el esfuerzo tuvo sentido". Para él, "no debemos relajarnos porque no sabemos dónde está el enemigo" y porque "si somos displicentes, los datos pueden cambiar enseguida". Por eso, intentó dar tranquilidad al decir: "Hay un Estado presente que los va a seguir auxiliando".