El intendente del batacazo dice que el PJ le deja crisis

l intendente electo de Colón, el vecinalista José Walser, dio el batacazo en las últimas elecciones al derrotar a Miriam Lambert, la diputada provincial y esposa del actual intendente, el peronista Mariano Rebord, que en diciembre asume como diputados.

A pocos meses de la entrega del poder, el vecinalista asegura que el intendente saliente le deja un municipio en crisis, con un “estricto recorte presupuestario”. Además, aseguró que la administración que se va “ha contratado más de 100 personas entre los meses de marzo y agosto de este año, en su mayoría por compromisos de campaña”.

“La información que hemos recibido durante la transición no refleja la realidad”, dijo Walser en un comunicado en el que habló de una “clara situación de crisis” por la que atravesaría el municipio.

Entre otras cosas, afirmó que actualmente la "compra de suministro se ha reducido al mínimo, y en el caso de la obra pública se encuentran totalmente suspendidos los gastos". Asimismo, sostuvo que el empleado municipal está precarizado.



A continuación, el comunicado completo:



Hemos sido pacientes y respetado los tiempos y decisiones del Intendente, pero no podemos permitir que continúe comprometiendo el futuro del Estado Municipal y de todos los colonenses.



El Municipio tiene hoy más de 1.000 empleados, de los cuales 270 están en planta y el resto es personal contratado. De este modo el empleo público está altamente precarizado, en condiciones y reglas de trabajo inadecuadas. El Intendente municipal contrató más de 100 personas entre los meses de marzo y agosto de este año.

Los contratos de trabajo vencidos se renuevan por 11 meses más, lo que significa que la nueva gestión deberá absorber un importante número de trabajadores contratados en su mayoría por compromisos de campaña. Contamos con información que comprueba que los fondos para pagar los sueldos de todos los empleados municipales no son suficientes y que se ha realizado un esfuerzo extra para poder pagar los salarios de agosto.



Hemos sido informados que hay un estricto recorte presupuestario general, que la compra de suministro se ha reducido al mínimo, y en el caso de la obra pública se encuentran totalmente suspendidos los gastos.



Es necesario comunicar que la información que hemos recibido durante la transición no refleja la realidad y es por demás insuficiente. Hemos mantenido extensas reuniones y a la fecha no hemos conseguido contar con información escrita sobre la situación financiera, del personal, concesión de espacios públicos, gastos y estado de cuentas con proveedores del Estado Municipal. No obstante, hemos podido recabar información suficiente para concluir que el municipio está en una clara situación de crisis.

El vecino de Colón está preocupado por esta situación y por el estado en que vamos a recibir el municipio el 10 de diciembre. Lo sabemos porque tenemos una buena comunicación con la comunidad que tiene muchas ganas de participar, de opinar y hacer su aporte. Lamentamos la falta de compromiso de las actuales autoridades.



Quiero que sepan que nada va a impedir que tengamos una gestión exitosa. Me comprometí con el vecino a trabajar para contar con un municipio capaz de dar respuestas, y una ciudad ordenada, donde podamos sentirnos parte y que sea el orgullo de todos los Colonenses y lo vamos a lograr entre todos.