Arrancó el juicio y Varisco se defendió en las redes

n los Tribunales Federales de la capital entrerriana comenzó este jueves el megajuicio que incluye las causas conocidas como Narcoavioneta y Narcomunicipio. En la primera se acusa a una veintena de personas presuntamente lideradas por Daniel “Tavi” Celis de integrar una banda dedicada al comercio de estupefacientes en Paraná y otras ciudades de la provincia.



En la primera se investigaron los lazos entre funcionarios del municipio, desde el intendente Sergio Varisco (Cambiemos) hasta el concejal oficialista Pablo Hernández y la ex subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, por haber utilizado recursos del municipio para financiar a la banda de Celis, a cambio del apoyo político del líder narco en buena parte del oeste de la capital.



La primera jornada del juicio, que inició al mediodía y se estima que finalice cerca de las 18 horas, está dedicada a la lectura de las respectivas acusaciones de las dos causas, junto al gran bagaje de material probatorio reunido por la Fiscalía. Esta última lectura fue reservada a pedido de los abogados defensores, dada la gran cantidad de tiempo que conllevaría.



En los banquillos de acusados se pudo ver al propio Varisco, a Hernández, Bordeira, a Daniel Celis, su hermano Miguel Ángel Celis, Eduardo Ramón Celis, Miguel “Cebolla” Leguizamón (el padrastro del “Tavi”), y el resto de los procesados y procesadas.



En la primera jornada no empezaron aún las testimoniales, que podrían arrancar este viernes, según lo previsto. El intendente y el concejal hablarían al cierre del debate, mientras que la ex subsecretaria Bordeira haría uso de ese derecho al comienzo. Sin embargo, Varisco sí se expresó este jueves, en el primer día de su juicio por narcotráfico, en las redes sociales.



Varisco: "la verdad disipará la mentira”

“Hoy es un día clave en mi carrera política. No por mi suerte personal, sino porque hoy me veo de cara a cosas que he sostenido toda mi vida. Por ejemplo, que la política tiene todo tipo de momentos, pero jamás ese momento es de comodidad personal. Y lo otro es que siempre sostuve que la verdad es lo único que nos hará libre”, manifestó en la publicación.

El jefe comunal radical aseguró sentirse “muy respaldado por miles y miles de vecinos y vecinas que me dan su apoyo, pero también su crédito, que creen en mi inocencia” y admitió que la Justicia deberá “pronunciarse para que yo quede libre del escarnio que han intentado algunos contra mi persona, seguramente motivado en razones inconfesables”, sugirió.



“Soy un hombre de la democracia, que se ha sometido a la voluntad popular dentro del sistema republicano en varias ocasiones, de modo que confío plenamente en la Justicia como herramienta de ese mismo sistema”, añadió Varisco.



El intendente mostró confianza “en que seremos escuchados y en que en definitiva la verdad disipará la mentira”.

“Hoy es un día para mantenerse en pie, erguido, con la misma actitud con la que estoy seguro que saldré, al final del proceso, de los tribunales: por la puerta grande para decirle a la ciudad de Paraná que ha ganado la verdad, que ha triunfado la Justicia, que el intendente que votaron es un hombre inocente”, concluyó.





Jueces y abogados



El Tribunal Oral Federal de Paraná de la megacausa narco lo componen por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El Ministerio Público Fiscal de la Nación lo ejercen el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Leandro Ardoy.



Varisco es patrocinado por los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen; Bordeira es defendida por Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende; el concejal Hernández por Emilio Fouces; y “Tavi” Celis por Leopoldo Cappa y José Velázquez.

