Pelea entre radicales por la continuidad del frente con el PRO

E

l ex concejal de Paraná, el radical Miguel Rettore, lanzó la primera piedra y generó polémica en Cambiemos. El ex edil sostuvo que era tiempo que la UCR abandone el frente que confocrma con el PRO y la Coalcición Cívica. En respuesta a sus dichos salió la diputada provincial Gabriela Lena, quien consideró que no era el momento para plantear esa discusión.

"Después de las elecciones hacemos un retiro espiritual, se los pago yo, y lo charlamos”



“Pido no volver a un populismo que no quiero vivir ni yo, ni mis hijos”, dijo Lena y agregó: "Si quieren, después de las elecciones hacemos un retiro espiritual, se los pago yo, y lo charlamos”. “Es una pelea mucho más grande y he hablado con los correligionarios diciéndoles que no es algo que se debe plantear ahora”, dijo para cerrar la polémica.

Luego refirió que se encuentra recorriendo la provincia, en el marco de su campaña para convertirse en diputada nacional por Junto por el Cambio. De paso por Concordia, la legisladora aseguró que no esperaban una derrota tan amplia como la que se dio en las PASO.



“No esperábamos el resultado de las PASO y está bueno que nuestro presidente tome nota de esto, reconociendo los errores y tratando de corregirlos”, sostuvo. Y agregó: “Las nuevas medidas económicas nacionales recién ahora empiezan a impactar en el bolsillo de la gente”, completó.