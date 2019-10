Urtubey vaticinó balotaje Lavagna-Fernández desde Entre Ríos

A

pesar del resultado obtenido en las primarias del 11 de agosto, el gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de la Nación por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, pronosticó durante su visita a Paraná que en la Argentina habrá segunda vuelta electoral en noviembre y que será entre su compañero de fórmula, Roberto Lavagna, y el del Frente de Todos, Alberto Fernández.





En las PASO la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 47,79% en todo el país. Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, por Juntos por el Cambio, alcanzaron el 31,8%; y Lavagna-Urtubey, por Consenso Federal, registraron nacionalmente un 8,15%.

Según auguró Urtubey este lunes en su visita en campaña a la capital entrerriana, Lavagna “es el candidato para llegar al balotaje contra Fernández” y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, “ya demostró que no es competitivo para ir a una segunda vuelta”.

Para que se compita en balotaje el candidato ganador de las elecciones generales del 27 de octubre no debe triunfar por más del 45%, ni tampoco hacerlo por encima del 40% y con 10% de diferencia sobre el segundo.



"La Argentina cambió"

Para sostener el vaticinio, Urtubey manifestó que “después del 11 de agosto hay una Argentina diferente. Se hicieron evidentes sus vulnerabilidades. Cualquier brisa la baja como si fuera un huracán. Y tenemos al mejor candidato para enfrentar la crisis, Roberto Lavagna, que ya lo demostró”, afirmó en alusión a la gestión del candidato presidencial en el ministerio de Economía de Néstor Kirchner, tras la crisis económica y social post 2001.

"Si hay balotaje, el que va a estar va a ser Lavagna con Fernández. La Argentina cambió, el que hoy tiene potencia para ir al balotaje es Lavagna", aseguró Urtubey.

Consultado por INFORME DIGITAL por la hipótesis que circula en algunos ámbitos nacionales, según la cual Macri debería declinar su postulación y apoyar a Lavagna para ganarle al kirchnerismo, el salteño contestó: "no soy nadie para darle consejos a otro candidato. Ya se demostró que Macri no es el candidato competitivo, a pesar de todo el aparato. No llegó a acercarse a Fernández. Creo que si probamos con otra opción puede andar mejor".

"Acá no vino nadie de Buenos Aires"



El gobernador de Salta destacó a los candidatos locales de Consenso Federal y se diferenció del ministro del Interior y jefe de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Somos muy optimistas de las posibilidades que tenemos en esta provincia, porque nosotros no elegimos los candidatos, los eligió el pueblo de Entre Ríos. Acá no vino nadie de Buenos Aires, o en mi caso de Salta, a decir, los candidatos son ‘Juan’, ‘Pedro’. Eso les da otra potencia”, soltó.

En Entre Ríos, Consenso Federal postula a Lisandro Gamarra (SER) en primer término para el Senado nacional y a Juan Rossi (Partido Socialista) a la cabeza de la lista a Diputados.



Por otro lado, en cuanto a los ejes de campaña de su candidatura y la de Lavagna, resaltó que proponen "un gobierno federal en serio: queremos modificar el sistema de gobierno, ir a uno semiparlamentario, en el que el jefe de Gabinete sea designado con acuerdo Congreso; que obligue a un ida y vuelta entre los poderes del Estado; donde las provincias tengan voz y voto".



"No queremos ser esclavos de nuevo de los proyectos hegemónicos que se resuelven en Buenos Aires y ponen de rodillas a toda la Argentina federal", remarcó el salteño.

Asimismo, cuestionó, respectivamente, al kirchnerismo y el macrismo: "aquellos que prometen institucionalidad y se llevaron puesta la Constitución, y aquellos que prometen una economía próspera y nos pusieron de sombrero, ¿qué le van a decir a la Argentina en términos de futuro?", desafió.

La dirigencia y militancia de Consenso Federal se aglomeró en un salón céntrico de Paraná para escuchar a Urtubey.