ATE exigió mejora salarial y el municipio politizó la protesta

rabajadores municipales de Paraná agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado protestaron este jueves a las puertas y en el interior del Palacio Municipal en el centro de la ciudad por una propeusta de recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo ante la Secretaría de Trabajo, que consistió en el cuatro por ciento con los sueldos de octubre y la aplicación de una cláusula gatillo a partir de los haberes de noviembre.

La delegación local de ATE consideró el ofrecimiento "muy lejos de la realidad de un sueldo digno", se declaró en estado de asamblea y retención de servicio por tiempo indeterminado y exigió "paritarias abiertas y la devolución de los recortes de adicionales, módulos productivos, tareas especiales y horas extras".

Este jueves en la protesta, en tanto, el secretario general del sindicato a nivel provincial, Oscar Muntes, cuestionó a la oferta de la gestión de Varisco porque “sólo garantiza unos 400 pesos de aumento” y señaló que la oferta “no contempla lo que perdimos en el 2018”. Apuntó que la oferta “es una vergüenza y una bofetada a los trabajadores”.



Respecto de los demás gremios, Muntes consideró que “los que estén de acuerdo es porque le garantizan la gobernabilidad a un gobierno desacreditado y vapuleado por la población y los trabajadores”.

“Nosotros no vamos a firmar”, aseveró, aunque admitió que el municipio podría aplicar el incremento de forma unilateral.

Durante la movilización cuestionaron además “la precariedad laboral en la que se encuentran cientos de trabajadores, las Unidades Municipales están con muchísimas falencias y cuesta cumplir con las funciones” y reclamaron “la continuidad de todos los contratos".



“Hay un estado totalmente ausente. Sabemos que hay una transición, pero todavía hay un presidente municipal en funciones que tiene la responsabilidad de gobernar y no está cumpliendo con nada”, cuestionó el titular de ATE.

En declaraciones a APF, Muntes aseguró que se mantendrán las medidas de fuerza que se vienen desarrollando en distintas áreas municipales, entre ellas Defensa del Consumidor, Protección Civil, Jardines Maternales y Secretaría de Salud.

Respuesta del Municipio



El secretario General y Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Solari, consideró que “las manifestaciones de dirigentes de ATE y la movilización realizada en el palacio municipal no tienen otra explicación que no fuera el interés político en el marco de un proceso electoral en el que se busca provocar un desgaste a la gestión municipal”. Además, señaló que hubo un “puñado de personas que no pertenecen al ámbito de la Municipalidad y sí al Estado provincial”.

“Con una maniobra ruidosa pero infantil tratan de mostrar reclamos que no se condicen con la realidad", fustigó Solari.

"No sólo porque éste gobierno ha sido el que mayores aumentos ha otorgado a lo largo de estos años, por encima de la inflación, hecho histórico sin dudas”. Además, destacó que “a pesar de la situación de crisis financiera que incluye al gobierno provincial y nacional y de la que no es ajena la comuna, ha venido pagando los sueldos de los trabajadores municipales el último día hábil de cada mes”.

Solari fustigó a ATE (archivo)

La propuesta salarial rechazada por el gremio, según el funcionario, “significa un compromiso con todos los trabajadores y a su vez un gran esfuerzo para las arcas públicas en un contexto económico sumamente delicado del país en su conjunto”.

“El intendente y la gestión que encabeza ha tenido decisión y vocación política de cuidar el salario y proteger los intereses de los empleados municipales”, reafirmó Solari finalmente.

