Ya arrancaron divididos los radicales de Alberto

l Frente de Todos en Entre Ríos ya tiene asegurados algunos votos de extracción radical. Dos dirigentes y sus seguidores respaldan la candidatura a presidente de Alberto Fernández. Pero la "pata radical" del frente opositor con mayores posibilidades de gobernar el país a partir del 10 de diciembre ya arrancó dividida, ya que los dos sectores arman cada uno por su lado.

Una de las falanges tiene trabajo desde hace tiempo en el kirchnerismo. Es Concertación Forja, que a nivel nacional conduce el ex secretario de la Presidencia de los gobiernos kirchneristas, Gustavo López, y en Entre Ríos lidera el dirigente del sindicato de trabajadores de la televisión, Hugo Retamar.

Retamar en el encuentro del "Radicalismo Popular con Alberto Fernández".



El referente de Villaguay, de hecho, participó días atrás del agasajo radical al candidato a presidente en el histórico Salón Lalín, emblemático lugar donde Raúl Allfonsín hacía sus reuniones para llegar a la Presidencia de la República. Retamar se volvió a la provincia con fotos no sólo con la figura central del Frente de Todos sino también con el animador ultra kirchnerista Roberto Navarro.

El entrerriano es parte de la Mesa Nacional de Forja. En el histórico salón alfonsinista posó junto a Gustavo López (Presidente del partido); Raúl Acosta; Gustavo Melella (gobernador electo de Tierra del Fuego); Leandro Santoro (líder de "Los Irrompibles" y legislador porteño electo); Leopoldo Moreau (diputado nacional, del Movimiento Nacional Alfonsinista); Sergio Palazzo (secretario General de la Bancaria), entre otros.

Forja tendrá su plenario provincial en Entre Ríos el viernes 4 de octubre, a las 18.30, en el hotel Círculo de Paraná.

Segunda falange



El otro sector con pelaje radical que apoya la candidatura de Alberto Fernández está en proceso de organización. Lo impulsa un dirigente difícil de clasificar: la vida política de Martín Jáuregui lo vio transitar por la Juventud Radical, un partido vecinal en Concordia llamado MARCO, el Frente Entrerriano Federal de Jorge Busti, el Partido Socialista y nuevamente por la Unión Cívica Radical, su último paradero partidario conocido a la fecha.

De hecho, Jáuregui fue precandidato a intendente en las internas de Cambiemos de Colón en las últimas PASO provinciales. Fue derrotado y al poco tiempo migró para respaldar al peronismo en las nacionales.

El promiscuo dirigente logró su foto con Fernández en la visita del candidato presidencial a Paraná previa a las PASO.

El concordiense Jáuregui, radicado desde hace unos años en la ciudad de Colón, convoca a su propio encuentro provincial del espacio, aún no bautizado. Será el 5 de octubre, a las 11, en el Club Piedras Coloradas, en la mencionada localidad costera.

Según publicó Página Política, acompañan al multipartidario dirigente, en el armado para Alberto Fernández: Javier Roman; Carlos Gouman, del Partido Socialista; Miguel Pereyra; los ex concejales de la UCR, Julio Grecco y Daniel Zelonka; y la radical Susana Piedrabuena (en Concordia); Darío Zalazar; Javier Elizalde, ex concejal, y Fabricio Elizalde (en Concepción del Uruguay); la socialista y ex concejal concordiense Melina Mazayra, esposa de Jáuregui; Matías López y Lucas Etchichurry (en Colón); Ricardo Carbonell y Carlos Duré (en Paraná); Marta Reggiardo (en Victoria); Néstor Larrategui (en Gualeguay); Pablo Gudiño (en Diamante) y Sergio Masares (en Tala).

