El nuevo fallo judicial reavivó la polémica

Salud no apoyó el decreto

La abogada del Foro Ecologista de Paraná destacó que la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez (foto), "haya tenido la responsabilidad intachable y resaltable de no haber emitido un dictamen a favor de este decreto, porque ahí hubiese estado en una encrucijada muy importante”.

“Un ministerio tan importante como el de Salud no avaló el decreto; y el texto no contó con ese aval de un área tan pertinente como Salud para decir que eran factibles esas distancias y que no iban a causar perjuicios”, subrayó la letrada, quien entendió que esa postura de Velázquez se explica porque “su responsabilidad en el cargo fue mayor y obró conforme a su coherencia ética y profesional”.